Querido/a lector/a, últimamente me pregunto si estamos ante el peor líder del PP desde la consecución de la democracia. Duda que no es broma ni casual. Solo trato de sacar conclusiones de la realidad. Lo digo porque cuando el drama de la pandemia reclamaba (por el interés de España) un diálogo nacional que aportase unidad y fuerza, Casado optó por dinamitarlo acusando al presidente Sánchez de criminal. No hace mucho, Pérez Royo, el catedrático de Derecho, revelaba que Casado era un analfabeto jurídico porque, permanentemente, deja pruebas de no saber interpretar la Constitución (la última, confundir indulto con amnistía).

La semana pasada, catedráticos de historia de la talla de Casanova, Viñas y Moradiellos denunciaban a Casado (por sus declaraciones sobre la guerra civil) de decir estupideces que no respetan el conocimiento ni corresponden a los hechos o, peor aún, no reconocen que la República Española era una democracia y que lo otro, lo que vino después, era lo peor : una dictadura. Tan cierto que hasta Feijóo lo ha enmendado al puntualizar que la contienda fue un golpe de estado. Pero la cosa no acaba ahí, crónicas periodística recientes señalan que este hombre emparenta con Vox y colabora a que el franquismo reaparezca como una sombra amenazadora. Incluso, parece que, con Casado al frente, los eurodiputados del PP se diferencian y separan de la derecha democrática europea y, cada vez más, sintonizan con los iliberales del húngaro Viktor Orbán y su política antidemocrática y de odio. Así es que, posiblemente, Casado es el peor líder que ha tenido el PP. Tengo la impresión de que no surge por su autonomía ni creatividad, ni por su capacidad intelectual y política, sino por todo lo contrario, por su fidelidad o mamonería a quien, desde la política o la economía, controla al PP.

Analista político