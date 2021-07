El Gobierno de Ximo Puig lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a criminalizar al sector del ocio nocturno, castigando su actividad con el cierre.

Es dramático que el PSOE señale a los negocios del ocio nocturno como supuestos culpables y eche el cierre a una actividad que es sinónimo de empleo y riqueza para nuestra provincia. Castellón no merece que un president que, con una mano cierra persianas, y con otra despide médicos y cierra consultorios auxiliares. Es urgente un refuerzo de la sanidad que garantice agilidad y eficacia en la vacunación.

Si tuviesen capacidad autocrítica, quienes nos gobiernan desde Valencia y Madrid, impulsarían medidas de refuerzo sanitario, de prevención en el ámbito sanitario, de control a quien no cumple, pero no. Lo fácil es señalar a un sector sin ninguna evidencia de que sea la causa de nada y, mucho menos, generalizar castigando a todos sin comprobar el cumplimiento de medidas.

Debemos reivindicar un mayor esfuerzo para blindar la sanidad y garantizar la vacunación a todos los niveles. También a los jóvenes, como ya está ocurriendo en otras autonomías donde incluso se cita a la población en horario nocturno para garantizar la protección de la ciudadanía. El ejemplo lo tenemos en Madrid. Su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, no solo dobló turnos para vacunar en horario nocturno, también reforzó los contratos Covid formalizados en pandemia para defender la salud de todos los madrileños, aquí no ha sido así. Se ha despedido por decenas al personal sanitario, se han cerrado consultorios auxiliares en zonas turísticas y no se ha cumplido con la inmunización del tan prometido 70% de la población.

Estamos en pleno verano y apenas el 40% de españoles han completado su pauta de vacunación, curiosamente los tramos de edad que han quedado excluidos hasta ahora del plan de vacunación, son quienes se están contagiando. Para tapar sus retrasos e incompetencia, su abandono de la sanidad, Puig sentencia de muerte al sector del ocio nocturno que cumplía con las medidas impuestas por Sanitat.

Desde el Partido Popular vamos a seguir defendiendo los sectores que son sinónimo de empleo, riqueza y prosperidad para la provincia porque creemos que su actividad se ejerce con todas las medidas de protección.

El turismo, que acaba de arrancar, no merece otro varapalo de la falta de criterio e improvisaciones de Ximo Puig que, antes de reforzar a quienes vacunan e inmunizan, prefiere echarlos a la calle y cerrar los locales que son el sustento de centenares de familias. Es intolerable y vamos a estar al lado de quienes, desde el minuto cero, fueron escrupulosos en el cumplimiento de los protocolos. Basta ya de criminalización al sector del ocio.

Alcalde de Peñíscola y vicesecretario de Coordinación Territorial del PPCS