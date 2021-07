En més d’una ocasió he comentat en aquesta columna la importància que des de l’equip de govern d’Almenara que encapçale li donem a recuperar la nostra Memòria Democràtica, donar-la a conéixer per a que no s’oblide, per a saber tot allò que va passar i recuperar el patrimoni històric local d’aquella etapa. Eixe és el nostre propòsit i poc a poc ho estem aconseguint gràcies a la recuperació del patrimoni i com no, a la gran tasca didàctica que ofereix el Centre d’Interpretació de la Línia XYZ que ja s’ha convertit en un gran punt de referència.

Així, des de l’Ajuntament després d’haver recuperat el blocaus de Darrere del Castell ens vam comprometre a seguir recuperant el patrimoni vinculat a la Guerra Civil en aquella zona. I això és el que estem fent, complint aquell compromís amb la Memòria Democràtica. Així, amb treballadors municipals i sota la direcció de tot un especialista com es José Francisco Albelda des d’Arqueocas, hem començat la neteja, restauració i rehabilitació per a posar en valor un total de 100 metres de trinxeres i dos nius d’ametralladora que es troben en el conjunt ubicat en la zona de Darrere del Castell d’Almenara. Les tasques conten amb tots els vistiplaus necessaris.

Es tracta d’una actuació que ja teníem contemplada als pressupostos municipals per a enguany i que estem realitzant amb fons propis de l’Ajuntament. No obstant, confiem en l’ajuda i aportacions d’altres administracions per la recuperació de la Memòria Democràtica, i com no podia ser d’altra manera, acudirem a les convocatòries d’ajudes que vagen realitzant-se.

Les tasques, que han començat aquesta setmana, estaran acabades abans de que finalitze l’estiu. En eixe moment, la visita als 100 metres de trinxera restaurats i als nius d’ametralladora s’afegiran al blocaus de Darrere del Castell, formant part d’un conjunt en aquesta zona del municipi que s’incorporarà a les habituals rutes que s’organitzen des del Centre d’Interpretació de la Línia XYZ d’Almenara, guiades magistralment per Lara Cardona.

Nosaltres després d’aquestes actuacions seguirem apostant per la Memòria Democràtica, amb activitats, records, visites i com no, continuarem recuperant aquelles infraestructures que pugam al nostre terme municipal. I no anem a parar. Cal conèixer el que va passar!

Alcaldessa d’Almenara i secretària d’organització del PSPV-PSOE de la provincia de Castelló