Desde la infancia hasta la senectud, la amistad es un componente fundamental en nuestras vidas, porque los humanos somos seres sociales que necesitamos el cuidado y el afecto de otros para sobrevivir. Tener amigos fomenta el sentido de pertenencia a un grupo, lo cual aporta un gran valor emocional a la persona, ya que estar integrados en nuestro entorno está directamente relacionado con un aumento de autoestima y motivación. Además, reforzar los lazos sociales provoca que el cerebro libere endorfinas, que alivian el dolor y aumentan el placer.

La pandemia ha recolocado a muchos amigos, ayudando a seleccionar las mejores relaciones y escogiendo las de mayor confianza. Diferentes estudios aseguran que, de todos los amigos que tenemos, hay un círculo de alrededor 15 personas, las más cercanas, que son cruciales para la salud física y mental. Y de entre ellos, entre 4 y 5 son verdaderamente imprescindibles.

Es importante saber que las amistades verdaderas no pueden confundirse con los conocidos o los compañeros de actividades. Las primeras trascienden en el tiempo, independientemente de la frecuencia con que se vean y de las circunstancias, buenas o malas, pues en la amistad verdadera hay un interés genuino en el bienestar del otro. Esto no quiere decir que las relaciones cotidianas como los compañeros de trabajo o de gimnasio no sean importantes. También son necesarios. Pero no al mismo nivel, pues para que una amistad perdure debe de tener trascendencia, empatía y transparencia, y esto no se consigue con cualquiera. Pese a las dificultades que pueda entrañar, es muy beneficioso para una persona poder depositar la confianza en otros formando un vínculo afectivo. Porque lo esencial en una relación de amistad es la confianza, sentir que podemos ser nosotros mismos o poder confiar un problema o secreto sin ser juzgados. Al fin y al cabo, un amigo es una persona con la que puedes pensar en voz alta.

