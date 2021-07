La situació és alarmant. El nombre d’agressions al nostre país ha augmentat exponencialment en els darrers mesos i les víctimes tenen totes un denominador comú: ésser diferents dels agressors. Gays, lesbianes, trans, immigrants, dones... víctimes totes de l’heteropatriarcat que impera a la nostra societat. Una societat que normalitza els discursos d’odi gràcies a l’auge de l’extrema dreta i de les seues declaracions incendiàries en què culpen el col·lectiu LGTBI+, els immigrants i les dones de la seua pèrdua de privilegis. Uns agressors empoderats per l’odi i la discriminació, que aprofiten per imposar la seua «superioritat» i ataquen innocents.

Des de l’alçament de l’estat d’alarma les agressions a persones LGTBI+, immigrants i dones no cessen. Aquest mes de l’Orgull ha estat marcat per nombrosos atacs LGTBIfòbics arreu del país. Dilluns passat omplirem les places de nord a sud per reclamar justícia per a Samuel Luiz, assassinat a colps al crit de «maricón de mierda».

El fi de l’estat d’alarma també ha estat fatídic per a les víctimes de la violència masclista que han passat d’estar sotmeses al control de les parelles a ser assassinades. Durant aquest any 2021, 24 dones i 2 menors han estat mortes, la majoria d’elles en les darreres setmanes on s’ha produït un repunt de les agressions. Tampoc podem oblidar-nos de Younes Bilal, assassinat a Murcia al crit de «muerte a los moros», perquè l’odi als immigrants està més viu que mai.

Com a societat avançada hem de lluitar per acabar amb tota violència i discriminació. Les institucions i els mitjans de comunicació han de col·laborar per educar en el respecte a la diversitat i als drets humans, perquè cap persona més haja de ser assassinada víctima de la intolerància.

Regidora Compromís per Vila-real