Fa ben poc votàrem en les Corts el dictamen de la Comissió d’Estudi per un Ús Racional dels Horaris, quasi un centenar de propostes que pretenen, segons la recopilació dels testimonis de les persones expertes que han participat, indicar quina és la direcció a prendre de cara a facilitar allò que la majoria de la població necessita: temps. Temps per formar-se, per estimar, per cuidar-nos, per viure en definitiva.

I una de les mesures que més han calat ha estat la votació favorable a fomentar i avançar cap a una jornada laboral de 32 hores. Evidentment això no és farà de la nit al matí, però els estudis ens diuen que tot i ser qui més hores de treball fa en Europa, també som menys productius que la resta. Vaja, que a sovint escalfem cadira sense treure’n profit.

Hi ha qui ens titlla d’utòpics i de tindre el cap ple de pardalets. Son la mateixa gent que ens deia que el teletreball era cosa de marcians, i ves per on, hem arribat a Mart i el teletreball ha vingut per quedar-se.

En alguns llocs implementar esta jornada serà difícil, i en alguns sectors tindran més dificultat, però el Labora, comandat pel castellonenc Nomdedeu, ja està ficat en farina, ultimant plans i ajudes per aquelles empreses que vullguen pujar-se al carro que els pot permetre un major benestar de les persones que hi treballen, i amb això ser més rendibles, productius i per tant, obtindre majors beneficis. A les Corts, després de mesos d’estudi i de consultar a 47 persones representants de treballadors, empreses, sanitaris o educació que vingueren a petició de tots els grups parlamentaris, de tots excepte els de la caverna que no aporten res, hem exposat unes línies generals però al mateix temps eficaces. Ara caldrà que s’actue en pro de que vostè al remat, treballe millor i també, a ser possible, visca millor.

Síndica adjunta de Compromís a Les Corts Valencianes