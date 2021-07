Fa poc més de dos anys que vam prendre possessió del càrrec la corporació municipal d'Almassora. El pacte entre el Partit Socialista i Ciudadanos de 2019 va posar fi a quatre anys de govern progressista en què vam poder fer realitat moltes actuacions pendents i abandonades en tots els anys de govern del Partit Popular. No ho vam tindre fàcil, però vam aconseguir la gran majoria dels nostres objectius programàtics, amb fites tan importants per a la localitat com la posada en marxa d'una unitat de respir per a persones amb alzhèimer, d'un pla contra la pobresa energètica que ha evitat centenars de talls en el subministrament energètic als nostres veïns i veïnes o d'un aulari de l'Escola Oficial d'Idiomes, entre moltes altres millores.

L'equip de govern experimental PSOE-Cs no ha aconseguit ni acabar projectes que estaven molt avançats, com és el cas del trinquet. I el que més es preocupa és que alguns, com el del centre juvenil, s'han descartat i d'altres, com el de la pantalla verda, la creació de parc públic d'habitatge o l'obertura de l'avinguda de la Mediterrània, no tenen encara ni data d'execució.

Afortunadament, Almassora compta per al govern del Botànic i, gràcies al pla Edificant de la Conselleria d'Educació, podrem posar fi a les aules prefabricades. Amb una inversió històrica, projectes com la construcció del Santa Quitèria i l'Ambaixador Beltran i la reforma i ampliació de l'IES Álvaro Falomir ja estan en marxa. Els companys i les companyes de Compromís han fet possible que es obres de contrucció del primer ja hagen començat i que les altres siguen imminents. Gràcies al seu treball, estem més prop de tindre els centres educatius que necessiten els nostres xiquets i xiquetes.

Des de Compromís no hem deixat de vetlar perquè tot el que és necessari es faça ni deixat de recordar a l'equip de govern que cal treballar per a solucionar problemes històrics com els que pateix la platja i no viure de fotos i titulars. Hem fet una gran quantitat de propostes per tal de millorar Almassora. Per a fer que les persones que més estan patint les conseqüències de la pandèmia reben l'ajuda psicològica, econòmica o logística que necessiten. Per una Almassora viva, per un poble que oferisca més serveis i més qualitat de vida per a les persones.

Portaveu del grup municipal Compromís per Almassora