El pasado jueves se presentó el Plan de Acción Territorial del Área Funcional de Castellón, más conocido como PAT. Es el plan del Consell de Ximo Puig para organizar urbanísticamente en las próximas décadas una zona de 70 municipios de la provincia de Castellón. Grandes, pequeños, de costa o de interior…

La terminología urbanística a veces resulta espesa, por lo que lo diré en términos coloquiales: el PAT es un golpe fatal a gran parte de los pequeños municipios del interior de la provincia. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, a muchos municipios no les va a permitir desarrollar suelo industrial. ¿Cómo se pretende que la gente se quede a vivir en un pueblo que no puede albergar industrias en las que trabajar? En otros no se permitirá ejecutar instalaciones de energías renovables, con lo que conlleva de freno para fijar o hacer crecer la población en esos pueblos. En algunas localidades se llega incluso a impedir ampliar el cementerio o a convertir en ilegales viviendas que en su día se construyeron con todos los requisitos.

Todos los municipios incluidos ven limitada con el PAT su capacidad de decisión para elegir cómo quieren desarrollarse. En fin, un catálogo completo de prohibiciones y limitaciones para que los pueblos y ciudades de nuestra provincia no decidan por sí mismos cómo quieren ser. Además, mientras se tramita, se suspenden las concesiones de licencias de actividad que suponen cientos de puestos de trabajo. Con la falta que hacen. Y ¿bajo qué argumento? Pues básicamente, el medioambiental.

Una vez más, debemos recordar que la protección medioambiental no está reñida con el crecimiento económico, que es perfectamente compatible y quien se empeñe en contraponerlo hiere gravemente el futuro nuestros hijos, que deben de recibir un planeta en perfectas condiciones en el que además, puedan desarrollarse y, si es posible, vivir mejor que nosotros.

Y cabría pensar: ¿cómo es posible que Ximo Puig, que proviene de Morella, un pueblo pequeño de interior, apruebe ese PAT? Ah, claro, que a Morella no le afecta. Si, como lo leen, no está en el PAT. En todo caso, que nadie lo dude: el Partido Popular va a combatir ese PAT, hasta los tribunales si es necesario.

Portavoz de Medio Ambiente del PP en el Senado