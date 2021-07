Tornem a tindre unes dades pandèmiques preocupants. En tan sols deu dies hem passat d’una incidència de 35 casos per cada 100.000 habitants a tindre’n 200, i això significa que hem abaixat la guàrdia. I no pot ser: hem de ser responsables i mantenir distàncies, gastar mascaretes, i seguir fent tot allò que estiga a les nostres mans per a superar aquesta crisi.

Per això tot el que hem programat des de Cultura aquest estiu salvaguarda la salut i garanteix el control de la salut de les persones participants. En eixa línia, Castelló ha dissenyat una programació estival variada. Amb música i exposicions a l’aire lliure o visites guiades per conéixer la història de la ciutat de la mà del MUCC, el qual ha reobert el Refugi Antiaeri i el Fadrí després de quinze mesos. Hem programat observacions solars i nocturnes a un Planetari que acull cada dia tallers de ciència, astronomia i medi ambient i que ha penjat el cartell de complet a l’Escola d’Estiu.

L’agenda comença al templet del parc Ribalta, on Dilluns al Ras presenta concerts en homenatge a Manuel Babiloni amb un programa que combina talent castellonenc i internacional; on els grups de cambra de la Banda Municipal són protagonistes cada dissabte. Des de la Regidoria de Cultura impulsem el festival Concerts del Pinar, amb 10 bandes nacionals i de Castelló que combinen pop, reggae, rock i folk d’ampli espectre. Aquests cicles estan dissenyats respectant les mesures sanitàries: aforaments limitats, mascareta obligatòria, espai perimetrat, distància interpersonal i seients. I tindrem màxima seguretat també a l’agenda d’exposicions com la que aquest dijous obrim a la Façana del Mercat, amb les fotografies de Marta Negre; els 15 anys del premi Ciutat de Castelló de Ceràmica a la Fundació Caixa Castelló; o Symphony, de la Fundació La Caixa al Grau. Aquestes se sumen a les mostres Morelladón i L’univers al teu abast, del Planetari.

Aquest serà un estiu de cultura a Castelló, un estiu de propostes diverses, per a tota mena de públics i per a gaudir dels espais oberts de la nostra ciutat. Aquest serà un estiu de cultura segura.

Regidora de Cultura de Castelló