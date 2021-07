Hay palabras que hace unos años no formaban parte de nuestro vocabulario y ahora, de repente, sirven como cajón de sastre en el que parece caber todo. El peligro llega cuando a fuerza de repetir una misma palabra, esta puede desvirtuarse y perder su significado. Algo que debemos impedir que ocurra con el concepto de «Sostenibilidad» y sus tres ejes fundamentales, el ambiental, social y económico. O lo que es lo mismo, las 3 P que lo abarcan todo: Planeta, Personas y Prosperidad.

Soy consciente del boom de lo sostenible que parece envolverlo todo. Y ese es el problema. Que solamente lo parezca, no lo haga. Por eso es muy importante separar el polvo de la paja y demostrar con hechos, no solamente con palabras, que estamos en el camino correcto. Fueron esos pasos los que me llevaron hace un par de semanas a Valencia, donde recogí como concejala de Desarrollo Sostenible de Benicàssim el Premio a la Entidad Local de la EAR (Educación Ambiental en Ruta). Un galardón que nos reconoce como municipio comprometido en el fomento de una educación de calidad, así como de la conservación del entorno, que recogí de manos de la consellera, Mireia Mollà.

Siempre he tenido claro que el pilar de las políticas de un ayuntamiento debe basarse y estar alineado de manera transversal con los objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Para eso creamos el área de Desarrollo Sostenible, además de centralizar las adhesiones municipales y los compromisos de sostenibilidad.

Los resultados están ahí. Hemos sido el primer municipio de la provincia en redactar el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible. La educación lo es todo, por eso trasladamos a las aulas de nuestros centros docentes procesos de participación juvenil en sostenibilidad. Queremos que los jóvenes benicenses decidan el futuro sostenible del planeta que van a heredar, con opiniones vinculantes y que deben ser una guía.

Llevamos años trabajando en la elaboración de una guía local de eventos sostenibles. Benicàssim es ciudad de festivales y la concienciación en estos eventos, sin comparación con otros por su magnitud de asistentes, es clave. Los grandes eventos nos ayudan y mucho a realizar un enorme calado en la sensibilidad de la sociedad. No en vano, desde turisme CV Benicàssim está en lo más alto del ranking en una auditoría sobre el cumplimiento de los ODS.

Y como guinda, estrenamos un aula de sostenibilidad y educación ambiental donde se llevan a cabo formaciones, talleres o exposiciones. El cambio es imparable. Nada ni nadie puede ponerse de perfil en la crisis climática a la que nos enfrentamos. Seguiremos apostando de forma estratégica para garantizar el Desarrollo Sostenible en nuestro querido Benicàssim. Sostenibilidad es más que una palabra. Sostenibilidad eres tú. No lo olvides.

Portavoz de Cs en la Diputación y teniente alcaldesa de Benicàssim