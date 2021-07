Borriana viu l’estiu i, a més, de manera intensa però amb responsabilitat. Així s’ha demostrat fins ara a través de la gran quantitat de propostes fetes des de l’Ajuntament, amb activitats que giren a l’entorn de la música, el teatre, l’humor, la màgia, i també de propostes centrades en els més menuts, per a xalar d’un estiu distret però segur. Activitats que aquest cap de setmana han tingut com a protagonistes el mercat d’estiu del comerç local Mediterrània Pop-Up, el cicle de teatre A la fresqueta, la segona jornada del festival Borriana Sona, visites guiades i un espectacle d’animació infantil.

Una programació variada en què s’han implicat moltes regidories com ara Cultura, Festes, Turisme, Comerç, Esports, per a satisfer tots els gustos i arribar a totes les edats. La programació estival dona aire a uns mesos en què hem patit les conseqüències de la pandèmia, com un revulsiu amb certa alegria però sense abaixar la guàrdia i sempre amb les mesures sanitàries de seguretat.

A tota aquesta activitat, cal afegir-li els Bonos comerç de 20, 50, 100 i 200 euros, subvencionats al 50%, que l’Ajuntament ha posat en circulació perquè els veïns i veïnes puguen gastar-se’ls en comerços de proximitat i hostaleria locals, una iniciativa que ha tingut un rotund èxit, ja que el veïnat s’ha bolcat. En només tres dies ja s’han comprat la totalitat dels bons, valorats en 170.000 euros que el consistori havia destinat a aquesta iniciativa per tal d’impulsar el consum en els comerços i l’hostaleria local.

Aquesta important injecció municipal de diners suposa per als establiments adherits, com a mínim, ingressar 340.000 euros en consum en menys d’un mes i, per als veïns i veïnes, poder duplicar el valor de les compres.

Una mesura més del govern municipal que mostra la ferma implicació perquè la nostra ciutat continue mantenint-se activa i per a donar suport al comerç, l’hostaleria i el sector serveis davant la crisi derivada de la pandèmia, perquè ara més que mai Borriana necessita el seu Ajuntament.

Per això la fira Mediterrània Pop-Up, organitzada per l’Ajuntament i la Federació de Comerç de Borriana, va obrir les portes en l’antic càmping de l’Arenal el cap de setmana passat, de divendres a diumenge, amb una zona gastronòmica i amenitzada amb espectacles musicals, que va reunir molts visitants al voltant d’una vintena de comerços en aquest gran aparador d’estiu del comerç local.

A més, amb l’únic objectiu de continuar mantenint el municipi viu i actiu durant els mesos d’estiu, continuarem oferint diverses activitats lúdiques i culturals durant els pròxims caps de setmana per a tota la població, perquè Borriana continue vivint l’estiu i sempre amb trellat. Vos esperem!

Alcaldessa de Borriana