Han passat dos anys des de que va començar la legislatura, un moment il·lusionant , amb quatre anys per davant, la situació general prou esperançadora, la crisi immobiliària i financera havia quedat enrere i era el moment d’assentar un projecte polític a la nostra ciutat. Ciutadans havia obtingut bons resultats en terme de creixement de vots, augment del 30%, però insuficient per a ser decisius en la formació del govern. Ens quedava seguir treballant, el que havíem aprés la primera legislatura junt a un grup renovat podien donar per a molt si encertàvem en els plantejaments.

Volíem fer una oposició constructiva i aconseguir coses per al veïnat de Vila-real, però una pujada de contribució només començar ens ho ficava difícil. Vam votar en contra dels primers pressuposts perquè enteníem i entenem que eixa pujada era fruit d’una despesa massa elevada.

Va vindre la pandèmia, que porta any i mig condicionant les nostres vides. De repent les prioritats canviaven, i el que tocava, al menys per part de Ciutadans, era sumar, ajudar a buscar solucions que milloraren el dia a dia dels vila-realencs. Podríem dir que la crisi sanitària ens va ajudar a perdre la por de col·laborar en un govern en el que no participàvem i que en altres àmbits, com el nacional, es mostrava prou contrari als plantejaments de Ciutadans.

Ens vam abstraure del soroll de la política nacional i vam ficar damunt la taula la nostra visió del que tenia que ser Vila-real, del que pensàvem què se necessitava. Millor manteniment i més civisme, una eixida per al problema urbanístic que passa necessàriament per una regeneració urbana i pel foment de la industria a la nostra ciutat, i millorar la sostenibilitat i la viabilitat controlant la despesa. Sense oblidar la urgència de la recuperació econòmica i empresarial per a que les conseqüències de la crisi en el treball foren les menors possibles.

Arribem a meitat de legislatura, amb una comunicació fluida amb el govern de Vila-real que ens està facilitant traslladar les nostres propostes, així com les preocupacions que ens fan arribar molts veïns, sense oblidar que hem de treballar per aconseguir en el futur una reducció de les càrregues fiscals que ofeguen a la ciutadania. Queden dos anys, queda partit.

*Portaveu de Ciutadans en l’Ajuntament de Vila-real i diputat provincial