Al llarg dels 18 mesos de la pandèmia ens ha tocat aprendre a gestionar situacions que mai hauríem imaginat. És clar, hem fet front a la major crisi sanitària en cent anys. Els governs han hagut de fer front a una nova realitat, tant d’inesperada, com difícil de gestionar.

Però hi ha una cosa que ja teníem clara des de molt abans: que els ajuntaments són l’administració més propera als ciutadans, aquella que està de manera constant sobre el terreny i que, com a tal, ha de comptar amb els recursos necessaris per a donar resposta a les necessitats de la ciutadania. Amb la pandèmia, aquesta premissa s’ha reafirmat, perquè són els alcaldes i alcaldesses, junt amb regidors, regidores i portaveus, els qui han sabut adaptar-se i actuar de manera més ràpida i àgil a la nova realitat. Una premissa que sempre hem defensat des del partit socialista és que el municipalisme és la base per atendre les necessitats de la ciutadania i construir, de manera eficaç, una societat més justa, més igualitària, com a garantia dels drets socials.

De tot açò parlarem este diumenge en el VII Fòrum d’Alcaldesses, Alcaldes i Portaveus Vicent Nebot que l’executiva provincial ha organitzat a l’Alcora. Perquè els alcaldes, alcaldesses i portaveus són el present i el futur d’aquest partit, perquè són qui estan més a prop de la gent quan la gent els necessita, quan la ciutadania demanda solucions als seus problemes i preocupacions, als seus dubtes, a les seues inquietuds. I hem tingut molts mesos d’inquietuds, de pors, d’incertesa. Però la gent d’aquesta província els ha tingut a elles i ells. Sempre. I això, ens ha de fer sentir orgullosos i orgulloses.

Perquè el lideratge socialista durant aquesta terrible crisi, sanitària i econòmica, ha salvat als municipis. Perquè tot el que s’ha fet, ha ajudat a canviar vides, a millorar-les, a fer que tots eixim a la vegada, junts i juntes, i aquest ha segut el gran canvi: que un govern socialista no deixa ningú enrere. Que un govern socialista escolta, decideix i actua pel bé de totes i tots i no només d’uns quants. És una manera de fer política que només el partit socialista pot fer, i que només el partit socialista ha fet.

Un exemple de la importància del municipalisme ha estat clar en l’aposta del president del Govern, Pedro Sánchez, per un nou executiu al qual ha incorporat a tres alcaldesses: l’alcaldessa de Gavà (Barcelona), Raquel Sánchez; la de Gandia (València), Diana Morant; i Puertollano (Ciudad Real), Isabel Rodríguez. Un executiu més perifèric per tal d’impulsar la recuperació, i dotar a l’arribada dels fons europeus del programa Next Generation un punt de vista municipalista, perquè arriben a tots els pobles, i ajuden a totes i tots.

Ara és el moment de dotar les administracions locals amb les ferramentes necessàries per a liderar la recuperació enfront de la covid-19. Ara, els i les socialistes seguim endavant amb peu ferm perquè, després de dos anys de bons governs, liderar el futur, la recuperació justa, igualitària, feminista i verda que es necessita. És el moment de fer arribar, més que mai, les institucions i els seus recursos a les veïnes i veïns de les comarques de Castelló, i aquesta tasca només és possible si situem els ajuntaments en el centre de la recuperació.

Aquest és l’any de la recuperació, l’any de liderar el canvi cap a un món més just. I els nostres alcaldes i alcaldesses en el govern i els i les nostres portaveus en l’oposició estan preparats per a fer-ho. Donem-li els recursos necessaris perquè elles i ells millor que ningú faran la millor de les gestions pels veïns i veïnes de la província de Castelló.

*Secretari general del PSPV-PSOE de la província de Castelló i diputat autonòmic