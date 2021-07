Res és fruit de la casualitat. Com bé saben els nostres avantpassats llauradors, qui sembra pot no arreplegar collita, però el que és segur és que, si no sembres, regues i abones la terra, no hi ha collita possible. A Vila-real fa ja temps que estem fent un esforç importantíssim en la consolidació de la nostra potència en matèria d’esport, sembrant, invertint diners, però sobretot treball i molt de talent -el dels nostres esportistes i clubs- en seguir creixent com a referència esportiva en pràcticament tos els àmbits i disciplines. Alguns dels resultats més emblemàtics d’aquesta aposta els hem pogut veure enguany i ens omplin d’orgull vila-realenc: el títol del Villarreal com a campió de l’Europa League, l’ascens a Primera Divisió del Villarreal Femení i, en uns dies, la participació de dos vila-realencs --el campió ciclista Sebastián Mora i l’internacional amb la selecció absoluta de futbol Pau Torres-- en els Jocs Olímpics de Tòquio. Cadascun d’aquests èxits el vivim com a propi. Perquè poques coses hi ha més satisfactòries que vore com els teus, aquells que senten com nosaltres l’estima pel nostre poble, arriben als llocs més alts.

Amb cada medalla, amb cada participació en una competició nacional o internacional, amb cada trofeu, els nostres esportistes i clubs, en particular el nostre Villarreal CF, es converteixen en els millors ambaixadors que podríem somniar per a la nostra marca de Vila-real, Ciutat de la Salut i de l’Esport. En uns dies, Sebastián Mora, Medalla de Plata de la Ciutat, i Pau Torres, Premi 20 de Febrer, tornen a erigir-se com els millors representants possibles de Vila-real i de la nostra vocació líder en matèria esportiva en el més gran aparador dels esports al món: els Jocs Olímpics.

Jocs, a més, que arriben un any després de l’habitual i en unes circumstàncies marcades per la covid-19 que la converteixen en una cita més transcendent encara.

Els dos olímpics, als qui s’afegeix també la nadadora en aigües obertes Yurema Requena, són un orgull per a tots nosaltres i, per això, Vila-real els vol reconéixer com cal. En aquest sentit, en breu traslladaré als grups municipals la necessitat que l’Ajuntament reconega a Pau Torres com mereix i pensar ja en algun espai esportiu que puga portar el seu nom. Un homenatge just a totes les alegries que ens ha donat i ens donarà, tant amb la samarreta de la Roja com amb la del nostre Villarreal, fent de nou realitat la il·lusió de tot un poble.

Vila-real estem orgullosos dels nostres olímpics, però no només pels triomfs que atresoren. Ens enorgulleix també la seua humilitat, que no obliden mai qui són i els seus orígens; la cultura de l’esforç i el treball constant de la que fan gala cada dia; el principi de millora continua que els mou, de voler superar-se sempre. Aquests són els valors que identifiquen als nostres olímpics i els que volem que ens representen com a ciutat. Ells són l’exemple, l’espill on ens agrada mirar-nos. Perquè, malgrat totes les dificultats, Vila-real avance.

*Alcalde de Vila-real