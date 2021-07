La pantalla verda serà una realitat i ho serà tan prompte com ho permeta el procediment administratiu que va començar amb la identificació de les finques. Abans no. Quan ens van vendre fum i dibuixos sense cap consignació pressupostària no havia començat res més que la maquinària de la propaganda. Bé ho sap el veïnat de la mar, que no ha vist cap avanç. I això és perque l’Ajuntament d’Almassora no té ni un metre de sòl junt al Serrallo i sense el terreny no es pot fer ni pantalla verda ni res.

El nostre compromís, com en el seu dia va ser també traure endavant el cole Regina Violant o enderrocar el Grup B, és desbloquejar un projecte del qual s’ha parlat tant com en els altres dos casos però s’havia fet poca feina fins ara. La compra de terrenys sí té diners reservats en el pressupost municipal d’Almassora de 2021 i també té l’OK de la Unió Europea per a finançar amb els fons Feder una part de l’operació.

Per aquest motiu ahir vam convocar a una reunió als vora 50 propietaris de terrenys en l’espai més prop al polígon amb la intenció de traslladar-los la nostra voluntat de comprar les seues parcel·les als preus marcats pels tècnics i alçar allí el parc que mitigarà les molèsties del Serrallo. No podrem llevar-lo. No vull caure en falses esperances. Darrere dels arbres continuarà duent a terme la seua activitat al nostre costat, dins del terme de Castelló. Estava i estarà.

Però podem treballar plegats per alleugerir l’impacte sobre la població veïna. La convivència passa per buscar mecanismes que eviten conflictes i milloren la qualitat de vida/treball de les dues parts. Per aquest motiu espere que prospere amb fluidesa l’acord de compra-venda dels terrenys i que la reivindicació històrica dels residents en la zona nord de la costa d’Almassora es puga materialitzar com ho van fer altres projectes enrocats en el temps com precisament el Regina i el Grup B que mencionava anteriorment.

Com va transformant-se la Vila en un barri més accessible o com prenen forma alhora el col·legi Ambaixador Beltrán i el Santa Quitèria. Dos centres en obres integrals al mateix temps és una situació inèdita a un poble on la tradició popular eren els barracons.

Veiem com el fruit del treball ja dona resultats i la platja, dins de les competències municipals, tampoc serà una excepció a aquesta regla.

*Alcaldessa d'Almassora