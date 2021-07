No sé com aniran vostés amb l’anglés. Jo amb el que havia estudiat podia sobreviure, però la falta de pràctica ha fet que el meu pobre anglés s’oxide prou. No obstant això, puc comprendre l’expressió «pay them more» («pagueu-los més»). La va utilitzar l’actual president dels Estats Unit, Joe Biden, al voltant d’una discussió sobre la dificultat d’algunes empreses per aconseguir mà d’obra.

Aquesta frase entra dins de la lògica de l’oferta i la demanda. Si el consum d’un producte o d’un servei pot variar-ne el preu, sembla lògic que això s’hage d’aplicar a la mà d’obra. Si moltes empreses necessiten algú amb certes habilitats, i poca gent les té, és lògic que competisquen per a aconseguir eixa mà d’obra oferint millors condicions laborals.

No crec que les coses siguen tan senzilles. Sóc dels que pensen que les coses tenen un cost, i que incrementar desmesuradament el seu preu perquè hi ha demanda és especular. Pense que totes les feines que són necessàries per a una empresa o un servei, han de tenir una retribució justa que ens permeta als treballadors i treballadores tenir una vida digna, i que el personal de direcció cobre mil vegades més que un operari o una operària és una bogeria.e de reconéixer que per a eixos dogmàtics que creuen en la mà invisible d’un suposat mercat lliure -però que al mateix temps volen incrementar el seu benefici retallant sous o drets- aquesta frase exposa una qüestió bàsica: l’eixida a la crisi econòmica i social que ens deixa la covid, sols podrà ser amb salaris dignes.

El fet de no trobar mà d’obra qualificada pot ser motiu de què no hi hage prou gent amb formació. Ací tenim un problema com a societat, si no som capaços de formar a la gent que necessitem. Per això apostes clares per la Formació Professional i la Integrada són encerts i polítiques necessàries. L’altre motiu pot ser que les condicions laborals no siguen prou atractives o no puguen garantir un desenvolupament personal i familiar que permeta al treballador o treballadora acceptar-les. Justament en aquesta publicació es parlava fa uns dies de com alguns empresaris de l’hostaleria tenen dificultats per aconseguir mà d’obra. Les paraules de Biden ressonen , i també el fet que aquest sector tinga pendent l’aprovació del conveni col·lectiu des de fa anys.

El sector hostaler és una part ben important del PIB del País Valencià que ha sigut castigat per la pandèmia i s’ha d’enfrontar als canvis en mobilitat que vindran amb el repte climàtic; un sector que ha donat i dona treball a centenars de famílies. I per això les administracions ens hem bolcat amb ajudes. Per tota la població que hi treballa i el volum de negoci que genera, ha de ser objectiu de totes i de tots que siga un sector amb retribucions justes. Només així atraurà i consolidarà les i els professionals qualificats que necessita.

*Portaveu de Compromís a l’Ajuntament i la Diputació de Castelló