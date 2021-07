La llegada de la temida quinta ola a nuestra provincia ha provocado que se disparen los positivos por covid, especialmente entre los más jóvenes. Un colectivo que aún no está vacunado y que, pese a que la mayoría de los infectados solo sufren molestias leves, no debe bajar la guardia porque la edad no libra a nadie de ser hospitalizado. Los datos son demoledores y deben llevarnos a una profunda reflexión por parte de todos los vecinos de nuestro municipio.

Como bien dice el refrán, la juventud es un divino tesoro y en Oropesa del Mar lo sabemos valorar. Tengo una hija adolescente a la que espero contribuir a entregarle, desde esta alcaldía, un mundo mejor del que nosotros recibimos. Estoy acostumbrada a escuchar en casa los problemas, dudas o ilusiones a los que cualquier madre se enfrenta. Por eso creo que tenemos que hacer un esfuerzo colectivo, jóvenes y ancianos, para recomponer juntos el muro contra el virus.

Es lógico que los meses de confinamiento hayan dado paso a un verano ilusionante en el que todos queremos disfrutar del buen tiempo y la estupenda oferta gastronómica de nuestra localidad. Sin embargo, esto no debe estar reñido con la prudencia y el respeto a las medidas sanitarias, los únicos cortafuegos probados contra la pandemia. Sí al verano, sí al ocio, pero siempre que se respeten las recomendaciones y no olvidemos que esto no ha pasado aún. Queda poco, cada vez menos, pero ha sido demasiado alto el precio que hemos pagado para naufragar en la orilla.

¿Esto es sostenible con el turismo y la hostelería? Por supuesto. En Oropesa del Mar hemos dado siempre un ejemplo de sentido común y cordura frente a los imprudentes, de cualquier edad. Por eso el de 2021 debe ser el verano de todos. De los ancianos que tanto han sufrido en las residencias y de los adolescentes que no han podido disfrutar de salir a bailar o reunirse. A ambos les une un objetivo común, salvar el mayor de los tesoros, la vida. Porque una sola vida merece todos los esfuerzos que hagamos para salvarla. El virus no entiende de edades, no se lo pongamos fácil. Ahora más que nunca, el futuro es nuestro.

Alcaldesa de Oropesa