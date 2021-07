Aquesta setmana amb la celebració del Consell Escolar Municipal d’Almenara així com dels del CEIP Juan Carlos I i de l’IES Almenara podem dir que hem tancat el curs 2020-2021 al municipi i obrim el proper exercici amb il.lusió i esperança davant les novetats i molt especialment amb el desig de que millore la pandèmia i recuperem totalment la normalitat.

Deixem enrere un curs difícil marcat per la covid-19, però que els centres educatius d’Almenara i per suposat les famílies han superat amb Matrícula d’Honor. Per això vull destacar la responsabilitat i el bon fer de totes les persones que treballen als diferents centres educatius locals com són l’ IES Almenara, el CEIP Juan Carlos I, l’Escola Infantil Municipal i del Centre FPA Paulo Freire, que juntament amb la col.laboració municipal i especialment de les famílies hem aconseguit que siguen uns espais segurs per als nostres menuts i joves. Per això volguera agrair de tot cor aquest esforç realitzat per tots i totes per a que anara bé el curs escolar més complicat de la història degut a la pandèmia. Mil gràcies pel gran treball i pel vostre esforç!

Però conforme tanquem un curs, obrim altre, que també es presenta complicat perquè la covid-19 encara es troba així. Per tant, ja s’està preparant tot mantenint i millorant els protocols atenent les indicacions de la conselleria d’Educació que anirà marcant la pauta a seguir en cada moment.

També vull contar-vos que la principal novetat del proper curs és que desprès de prop de tres anys ja no hi haurà aules prefabricades, o siga, barracons al col·legi ja que han acabat les obres que afectaven a les aules del centre i per tant els i les alumnes podran tornar al seus espais de costum el que és tota una alegria, ja que retornaran a un espai molt millorat gràcies a les obres del pla Edificant. No obstant, encara les obres estaran en marxa durant un temps, però ja no tindran afecció davant les aules. Això si, prompte estaran totes acabades.

Finalment informar que el proper curs no seran lectius els dies 11 d’octubre, 7 de desembre i 18 de març, que es sumaran al festiu local del 27 de setembre, dia en el que celebrem Sant Roc.

Reiterant l’agraïment per la tasca realitzada, i l’esperança per al proper curs, només em queda desitjar un bon estiu a tota la comunitat educativa.

Alcaldessa d’Almenara i Secretària d’Organització del PSPV-PSOE de la província de Castelló