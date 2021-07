Sempre he cregut, que per a estar en política, dins de les institucions i fora, l’objectiu és treballar per millorar la vida dels veïns. I cal recordar que mai, cap candidatura està feta per a formar oposició, tothom ens presentem volent governar. No ho vam aconseguir al 2019. Refer-se d’una derrota no és fàcil, cal fer una profunda reflexió, autocrítica i començar a treballar per aconseguir la confiança de la nostra gent.

Una vegada ací, cal demostrar i treballar en altura de mires. L’oposició podem fer-la de diferents maneres, o bé útil per a la ciutadania, constructiva, en defensa dels interessos dels veïns i veïnes, o bé bronca, sense aportació d’idees i amb l’única comesa de destruir i criticar el contrari perquè és el contrari. Això, les i els socialistes no sabem ni volem fer-ho.

Nosaltres, hem continuat en la nostra línia, la de defensa dels interessos de la ciutadania, fiscalitzant el govern municipal, aportant d’idees i alternatives. Nosaltres hem continuat sent la veu del poble, perquè, volem recordar, jo soc l’única portaveu de l’Ajuntament de Benassal que viu a Benassal, i aquesta característica fa que qualsevol problema el puga veure i afrontar en primera persona.

Perdre unes eleccions no ens anava a deixar sense defensar als benassalencs i benassalenques. Som lleials, qualsevol cosa no és vàlida per a fer política. Per això hem de reivindicar el nostre paper necessari, per a evitar les imposicions, perquè s’escolten totes les veus. Perquè, en definitiva, es governe per a totes i tots.

Demà parlaré del meu paper com oposició, ja que tindré l’honor de ser una de les ponents en el VII Fòrum d’Alcaldesses, Alcaldes i Portaveus Vicent Nebot que organitza l’executiva socialista provincial, amb el nostre secretari general, Ernest Blanch, al seu capdavant, i que enguany es fa a l’Alcora. Ho faré donant veu als i les portaveus i la importància que té l’oposició perquè, sense aquesta, no hi ha democràcia possible.

Portaveu del grup municipal socialista de Benassal