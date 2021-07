Laurent Simons, un niño belga superdotado de 11 años, ha logrado graduarse en Física por la Universidad de Amberes (Bélgica) en apenas nueve meses. Lo ha hecho con un promedio de 9 sobre 10, sobrándole tiempo para completar asignaturas del máster que prevé cursar en el mismo centro. Laurent comenzó Primaria a los cuatro años, accediendo a Secundaria con seis. Completó esta etapa en 18 meses (lo normal es hacerlo en ocho años) antes de entrar en la Universidad con nueve años. Tras nueve meses matriculado en Ingeniería Eléctrica, se vio obligado a abandonar la carrera por una disputa entre sus padres y los profesores. La idea de los padres era que obtuviera el título antes de los 10 años, pero la Universidad planteó que se requería más tiempo para desarrollar habilidades como comprensión, creatividad y análisis crítico. Los padres iniciaron negociaciones con otras universidades para que completara la licenciatura en otro centro, decantándose por Amberes.

Una persona superdotada es aquella que muestra una elevada capacidad de rendimiento en el área intelectual y creativa, pero no en la emocional, corriendo el riesgo de padecer estrés psicosocial y aislamiento. El perfil típico corresponde a una persona perfeccionista, con miedo al fracaso y al que su facilidad para aprender, puede llevarle al aburrimiento y la desmotivación. Es una realidad que la sociedad suele rechazar lo que es diferente (por exceso o por defecto), con el daño psicológico que esto acarrea. La mala adaptación que suelen tener en la infancia provoca que cuando se llegue a la adolescencia no tengan habilidades sociales, se encierren en sí mismos y no tengan amigos, lo que da lugar a una exclusión social en la vida adulta, convirtiéndose en un outsider. Por ello, la mayoría necesitan hacer terapia psicológica para aprender a relacionarse, mejorar su autoestima y estructurar su personalidad. Y es que con inteligencia ganas una pelea, pero con sabiduría nunca la tendrás.

Psicólogo clínico

(www.carloshidalgo.es)