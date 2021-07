Sembla que va ser el funest ministre de propaganda nazi Joseph Göebbels l’autor de la coneguda frase «una mentida repetida mil vegades es converteix en una veritat». Però no, una fal·làcia, per reiterada, no pot esdevindre una certesa.

Això precisament és el que em ve sempre al cap quan sent alguns dirigents populars dir que només són ells els que abaixen els impostos. I clar, arriben a un punt que jo ja no sé ni si ells mateixa s’ho creuen, de tant de repetir eixe mantra.

Perquè els fets posen a cadascú al seu lloc. Ara fa tot just una dècada, el regal de Nadal del govern de Rajoy va ser una pujada generalitzada de l’IBI a tots els municipis de l’Estat, a pesar que dos anys abans, estant a l’oposició, havia dit amb rotunditat que «en una situació de crisi, on tothom ho està passant malament, és un disbarat treure-li recursos als particulars i pujar els impostos. Això va contra l’ocupació. I per descomptat que este partit s’oposarà a qualsevol nova pujada d’impostos». Textual.

En el cas de Betxí, el PP va prometre per activa i per passiva en diversos programes electorals que eliminaria l’IBI de rústica. No ho van fer. I vam ser nosaltres, l’equip de govern de Compromís, els que a l’estiu del 2019 vam suprimir eixe impost a la totalitat dels xicotets propietaris locals.

I ara, una vegada deixat a 0 el deute municipal que ascendia a 4.189.000€ quan vaig entrar d’alcalde, abaixarem l’IBI d’urbana i el deixarem en el nivell més baix en tres dècades, com a resultat d’una gestió econòmica impol·luta i la implementació de polítiques amb trellat, sense estirar més el braç que la mànega, com diem els valencians.

No, una mentida repetida moltes vegades no esdevé una veritat. I quan tornem a escoltar en boca de Casado, de Mazón o d’altres dirigents populars que només són ells els que abaixen els impostos diguem-los que ja n’hi ha prou de falsedats.

Que per més que ho repetisquen, eixa sentència no és certa.

Alcalde de Betxí