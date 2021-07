La única forma de lluitar contra la plaga més important que ha afectat a la nostra citricultura en dècades és la unió. El cotonet va aplegar fa uns anys per culpa de tractats europeus que varen permetre entrar fruita a Europa sense controls. Acords comercials com el de Sud-àfrica van deixar tocats els preus de la nostra taronja, i ara, ens deixen tocats de mort amb el cotonet.

La Plataforma per la Dignitat del Llaurador és la unió de municipis, cooperatives, comerços i tècnics agrícoles més important que hi ha en l’actualitat. Des de l’aprovació de l’Acord Comercial de Sud-àfrica, els seus membres van demostrar unitat, amb manifestacions i reivindicacions cap al Govern Estatal i Europa, deixant a un costat la política. Un exemple d’unió que ha seguit funcionant per obrir el camí de l’obtenció de la Marca de Qualitat de la Clemenules, i a llarg plaç, la Denominació d’Origen.

I repetisc. La unió ha sigut la premissa que ha perseguit la Plataforma per la Dignitat del Llaurador per a protestar, reivindicar, i arribar a acords amb un objectiu final, la citricultura de la Plana.

I amb aquesta premissa, la Plataforma es va reunir el divendres per a aportar una reivindicació més. Els tècnics de les cooperatives van exposar la problemàtica, i la necessitat de millorar el pla que s’ha aplicat aquesta campanya, per encarar la següent amb més força. I la demanda a Europa de la necessitat extraordinària d’utilitzar les matèries i insecticides com el metil-clorpirifos, amb el control de la Conselleria, per a salvar horts de tarongers a la Plana, i mentrestant, seguir treballant en la lluita biològica. La Conselleria ja ha acceptat reivindicacions com la solta de Cryptolaemus que hem plantejat els ajuntaments, per a ajudar a les zones més afectades. Però és necessari que el Govern Estatal aprove un fons d’ajudes per les pèrdues d’aquesta campanya, i per a les següents, i que es crega la problemàtica.

Europa ens ha deixat una vegada més a un costat, i cal reivindicar totes les administracions unides el que toca per a la nostra citricultura. La Plataforma ha acordat adherir-se al manifest que els sindicats han presentat a la Conselleria, amb l’objectiu de salvar la citricultura de La Plana, i controlar una plaga que no era nostra, i que ens ha arribat per no haver fet les coses bé abans a Europa. Ara ens toca remar, la unió fa la força, i podrà amb el cotonet.

Regidor de Cultura, Patrimoni, Normalització i Agricultura de Borriana