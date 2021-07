El nou Pla General de Castelló arribarà als tribunals. No per ser una notícia esperada deixa de ser important. Fa unes setmanes les assemblees veïnals d’Entrilles i Meridià ho van anunciar i este cap setmana es sumava l’associació de la Marjaleria. Respecte molt la seua decisió, com la de qualsevol altre ciutadà que vulga iniciar la via contenciosa davant un acte del poder públic que no comparteix, però crec que la judicialització del Pla és un error perquè serà perjudicial per al propi veïnat i per a la ciutat en el seu conjunt.

És un error en primer lloc perquè de nou genera la sensació de que l’ordenament del nostre terme no té solució i que estem condemnades a viure en el desordre i l’enrenou: ara de nou l’Ajuntament i el veïnat s’hauran d’enfrontar en els tribunals amb tot el desgast que això suposa. En segon lloc, és un error per al propi veïnat, perquè on hi havia un full de ruta clar i equilibrat per recuperar la legalitat en la Marjaleria després de 50 anys ara es pot instal·lar la incertesa i les falses expectatives.

L’ordenació plantejada per l’Acord de Fadrell era una bona proposta també per al veïnat de la Marjaleria, de fet la millor possible. El Pla planteja mesures de protecció del medi ambient en la Marjaleria? Evidentment, com és imprescindible en l’any 2021. Però el Pla podria ser més ambiciós en els objectius de conservació del territori i posar més difícil la regularització de les vivendes fora d’ordenació? Podria, i de fet genera crítiques per falta de fermesa entre els ecologistes. Les associacions poden guanyar en primera instància? Poden, tot i que crec que és poc probable, però podrien trobar un jutge amb una interpretació del dret urbanístic poc sensible amb el medi ambient. Però aleshores ens trobaríem segur en una apel·lació en sentit contrari i la jurisprudència del Tribunal Suprem en el PAI Benicàssim Golf en 2013 fa impossible pensar que el veïnat guanye en seu judicial les seues reivindicacions.

Assessorament, acompanyament, facilitats sobre com abordar els Plans de Reforma Interior i els Plans de Minimització d’Impacte són demandes veïnals raonables i assumibles. Però judicialitzar l’ordenació crec, i així els ho he traslladat varies voltes, sols va a generar desgast mutu fins arribar a l’única conclusió possible: que per posar ordre en la Marjaleria cal començar per cuidar la seua riquesa natural.

Portaveu de Podem EUPV Castelló