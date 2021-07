Segons els estudis entorn de la pobresa, els joves d’entre 16 i 24 anys ja són el sector més vulnerable, frec a frec amb el col·lectiu de persones majors de setanta-cinc anys. Aquesta edat també està íntimament relacionada amb les dificultats per a l’emancipació, un problema endèmic de la nostra estructura social i econòmica.

Els estudis revelen certa discrepància amb altres titulars mediàtics de les darreres setmanes, quan s’ha responsabilitzat la joventut de l’augment dels contagis a pesar que els adults continuen sent el col·lectiu majoritàriament ingressat per ser un grup amb major risc. Més enllà d’aquestes qüestions, existeix un problema que no ha fet més que agreujar-se i comença a cronificar-se durant les dues primeres dècades del segle XXI: la falta d’expectatives. Un altre exemple de l’estigma és responsabilitzar el jovent de la decadència dels temps (s’han trobat pintades egípcies on es posa l’accent en un jovent irreverent i maleducat).

Remar, però a favor ja de la seua inclusió, és el que ens toca fer polítiques públiques. I dic inclusió perquè com he dit estem davant d’un col·lectiu molt vulnerable que res té a veure amb les mediàtiques imatges de Mallorca. La nostra tasca com a servidors públics se centra a generar oportunitats múltiples i al llarg de força anys per tal d’acompanyar els joves en la seua emancipació.

Parlem de formació, treball i habitatge.em de pensar en estratègies a llarg termini, les quals no es resolen amb programes conjunturals. Podem fer-ho millor amb una vertadera bateria de propostes que arriben als Fons europeus. Hem de poder donar resposta tant a joves que ja tenen formació, com a aquells que pateixen la manca de recursos que tenen origen familiar, com a aquells que estan en risc d’exclusió. I per això treballem des de la Regidoria d’Educació de Castelló.

Estem en un moment clau en la història de la humanitat, en què l’emergència climàtica ens demana fer transformacions profundes. Construir la societat del futur passa també per educar i donar oportunitats a totes eixes persones que seran els principals agents i per donar-los la confiança que cal per a canviar el món.

Regidor d’Educació de Castelló