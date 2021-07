Crec que a ningú se’ns escapa que aquest estiu no és un estiu més. La tragèdia del covid-19 i el terrible confinament que hem patit l’han convertit en una època encara més especial. Els mesos tancats en els nostres domicilis, teletreballant o autoconfinats sense poder fer vida normal, han donat pas a un període d’il·lusió. Un sentiment que ha d’anar sempre acompanyat de la prudència i el respecte escrupolós a les mesures sanitàries, perquè encara no hem vençut a la pandèmia. Ens queda poc, però encara ens queda.

Des del primer moment, a la regidoría de Cultura vam tindre molt clar que aquestes anaven a ser unes vacances especials, en les quals gaudir d’activitats a l’aire lliure s’anava a convertir en fonamental. Per això ens vam posar a treballar en una programació de qualitat, per a tots els públics, i que estiguera a l’altura del que els veïns d’Almassora es mereixien. Sabem que la cultura pot ser la millor de les vacunes en temps foscos, de fet ho ha sigut. Ens hem refugiat durant el confinament al cinema, els llibres o la música, quasi sempre de manera virtual. Per això ara ha arribat el moment de recuperar la presencialitat.

I què hem fet? Per a començar un cicle de concerts que reivindica l’orgull de tindre, per primera vegada a la nostra història, una Bandera Blava a la Platja de Benafeli. Què millor que la Biblioteca de la Mar per a tindre tots els divendres de juliol i agost música en directe? Un cicle que està sent un vertader èxit i en el que veïns i visitants poden gaudir de les millors bandes de la província. El Bandera Blava Fest ha omplit la nostra platja de ritme i alegria, una combinació que hem estranyat molt durant el confinament pel coronavirus.

Si a eixa aposta per la música en directe, a peu de platja, li sumes projeccions de cinema, contacontes o teatre infantil, la combinació solament pot ser guanyadora. És el que es mereixen tots els veïns que trien Almassora per a passar el seu temps de descans vacacional al costat dels seus sers estimats. Treballem per a ells, per a ser cada any una mica millors. Es mereixien un estiu de bandera i ací el tenen.

Portaveu de Cs i regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Almassora