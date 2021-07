Alguns s’han dedicat a fer de déus i han centrat els seus esforços a destruir muntanyes, negociar amb els nostres espais naturals i arrasar amb l’arbrat municipal. Obliden que l’espècie humana és només això, una espècie forjada entre guerres i conflictes creats pels propis membres de l’espècie. Som una part més d’un planeta aparegut fa 4.500 anys, la Terra.

Molt abans, fa uns 13.500 milions d’anys, apareixien la matèria, l’energia, els primers àtoms i les primeres molècules, la física i la química. I alguns, que es creuen per damunt del bé, del mal, del pas del temps i de la insignificància humana, pensen que és una bona idea ubicar residus inerts i cotxes a una zona d’importància paleontològica i natural com les excavacions de Casablanca, als Estanys d’Almenara.

Un milió d’anys abans que nosaltres visitàrem els Estanys amb les famílies i amistats, el teixó Meles cf. Thorali habitava aquest paratge. Ho sabem gràcies a les investigacions dutes a terme per paleontòlegs com Andrés Santos, que va liderar les primeres excavacions el 2009.

A l’actualitat, el primer grup municipal en presentar una proposta per protegir la coneguda com l’Atapuerca Valenciana hem estat Compromís. Si de veritat Pérez vol protegir la zona i donar valor als jaciments de Casablanca, el seu grup haurà de votar a favor de declarar l’espai com a Monument Natural en el ple de juliol. Això suposarà un pas més per a la protecció total del nostre paradís i dels pulmons d’Almenara.

Cert és que ens caldrà el suport de les conselleries de Medi Ambient i de Cultura, però el primer que cal és el compromís de l’administració local per aturar qualsevol actuació que pose en perill la zona.

Portaveu Compromís per Almenara