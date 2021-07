Aquesta setmana la vicepresidenta Mónica Oltra visitava la renovada residència Lledó per a persones majors. Les obres s’han fet evitant que les persones usuàries hagueren d’abandonar el centre, han suposat més de dos milions d’euros d’inversió i han convertit el centre en la joia de la corona del sistema públic.

En Compromís, quan parlem de conciliació familiar, no només estem pensant en els infants, sinó en les persones majors que tant han fet per nosaltres. El Pla Convivint, de la vicepresidenta Oltra és, a més d’una aposta per la construcció i habilitació de més places per ajudar-nos a tindre cura dels iaios i les iaies, una aposta per dignificar els serveis públics, on la funcionalitat i l’eficiència van acompanyades del vessant humà, necessari per a una atenció a l’alçada de les necessitats dels pacients i la família.

En veure com ha quedat la residència Lledó, com s’han creat unitats de convivència, un espai de fisioteràpia, espais a l’aire lliure, com s’ha dotat d’equipaments i la ràtio actual, ens adonarem que aquesta residència facilita la vida i les cures dels usuaris. Perquè la de Castelló és la millor residència pública del País Valencià, un espai que ràpidament donarà servei a 39 famílies.

Però com vostés saben, açò no és prou. Fa temps que a Castelló necessitem més espai assistencial, i des de 2016, la vicepresidenta Oltra ha estat sol·licitant al nostre Ajuntament un espai per obrir una residència. Entre el concert de la residència El Pinar, la pública de Lledó i la nova residència que Compromís apostem per construir al carrer Onda, a més dels centres de dia i l’assistència domiciliaria, podríem aconseguir eixa conciliació i garantir el dret a un envelliment actiu i digne. Tot gràcies al Pla Convivint, una iniciativa de la vicepresidenta que dona resposta a la necessitat més urgent que moltes famílies han de cobrir hui dia.

I amb urgència ha actuat el Consell. En només sis mesos, d’ençà que va obtenir la cessió del terreny del carrer Onda, ha elaborat l’avantprojecte. Açò demostra el compromís de la vicepresidenta amb la nostra ciutat, sobretot si tenim en compte que el ritme de l’administració que no és precisament ràpid.

La construcció de la residència del carrer Onda suposarà una inversió de deu milions d’euros. Tindrà 81 places més per a residents i 40 de centre de dia, Serà un revulsiu per l’economia local, crearà llocs de treball en obra pública i en serveis i serà la constatació que la col·laboració entre els governs de la Generalitat i municipal és la millor manera de dinamitzar i fer créixer la nostra ciutat. No hi ha dubte de la visió humana amb què s’ha concebut el Pla Convivint. Si el Pla Edificant ha dignificat les infraestructures educatives, aquesta nova estratègia dignificarà l’atenció a aquelles i aquells que més ho mereixen i que més vulnerables són. D’això, tampoc tinc dubte.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament i la Diputació de Castelló