Fa pocs dies, l’Ajuntament d’Almassora vam aprovar una modificació de crèdit de més d’un milió d’euros. Compromís va donar suport perquè incloïa actuacions tan importants com la finalització de les obres del trinquet o treballs necessaris per poder dur a terme les imminents obres que faran possible la construcció del CEIP Ambaixador Beltran i el CEIP Santa Quitèria.

Però, una altra vegada, el govern d’Almassora ha tret del pressupost per a enguany el projecte del mirador del paratge de Santa Quitèria.

A Almassora tenim elements d’una gran bellesa i un alt valor paisatgístic com són les Goles, la senda del riu Millars o el paratge de Santa Quitèria. Durant la passada legislatura, des de les regidories d’Esports i de Turisme vam impulsar un pla per tal de redefinir el paisatge d’aquest darrer paratge protegit i donar valor a l’entorn, tot transformant-lo en un espai per a la realització d’activitats esportives a l’aire lliure. De les actuacions previstes en aquest pla de dinamització, només s’ha finalitzat la de l’embarcador de piragües. La resta, entre les quals hi havia la reconversió dels terrenys de les antigues piscines en un mirador cap al riu o la creació d’una zona de bany, s’han eliminat.

Tenim un poble ben ric i divers i des de Compromís considerem indispensable l’atenció a totes les zones que el conformen. Una bona mostra és la nostra aposta per la policia de barri, la creació d’unes dependències de la policia local a la platja o la posada en marxa del programa Barris Inclusius. Aquest programa, impulsat per la vicepresidència d’Igualtat i Polítiques Inclusives que dirigeix Mónica Oltra, ens permet dur a terme una programació continuada d’activitats per a totes les edats amb l’objectiu de dinamitzar els barris.

Almassora som tots i totes, també els veïns i les veïnes que viuen als barris o que resideixen a la mar o a Santa Quitèria. Tots i totes tenen mancances per cobrir i l’Ajuntament, com a administració més propera, hem d’atendre-les. La covid ens ha demostrat com d’important és tindre cura de l’entorn més proper. Santa Quitèria ha estat un dels espais on moltes veïnes i molts veïns han anat a respirar durant els mesos més durs de restriccions. Cal cuidar-lo i donar-li el valor que té i això només s’aconsegueix amb voluntat política.

Portaveu del Grup Municipal Compromís per Almassora