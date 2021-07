Ser un municipio turístico tiene doble lectura: por una parte, somos el escenario en el que nuestros visitantes descansan y recargan pilas, es decir, viven sus mejores momentos del año. Por la otra parte, debemos dar la talla en servicios, infraestructuras y atención a las necesidades de ciudadanos y visitantes. Y nuestros recursos son limitados. De hecho, son prácticamente los mismos todo el año y, por eso, trabajamos al máximo para cumplir con todos. No estaría de más contar con un mayor apoyo, por parte de las instituciones superiores pero, en cualquier caso, estamos muy contentos y orgullosos de que, cada año muchas personas sigan apostando por Alcalà-Alcossebre como su paraíso vacacional.

Y lo estamos tanto que este año hemos decidido dedicar nuestra campaña de promoción turística, precisamente, a todas las personas que, en algún momento de sus vidas, han sentido la magia de nuestras playas, de nuestros atardeceres, los paseos en pleno parque natural de la Serra d’Irta o de nuestros monumentos. A lo largo de los años, la experiencia me ha demostrado que Alcalà-Alcossebre queda en el recuerdo de los que nos visitan de forma muy positiva. Me he encontrado con muchísimas personas, en los puntos más diversos de España, que al saber mi procedencia y mi cargo, se han dirigido a mí rememorando los buenos momentos que Alcalà-Alcossebre les ha brindado. Por eso, con el eslógan Vuelve a sentirlo, apelamos a que volvamos a sentir esa magia de lo sencillo, que recordemos las sensaciones tan especiales que, en el pasado, que hemos vivido aquí.

Quiero destacar que una parte importante de esa buena reputación de Alcalà-Alcossebre es responsabilidad de un sector empresarial dinámico y entregado, que se ha ido modernizando a lo largo de los años. Creo también, modestamente, que desde el Ayuntamiento hemos tenido claro que nuestro futuro no pasaba por rascacielos y hormigón sino por un crecimiento sostenible y acorde a nuestro paisaje y así hemos sabido mantener nuestro encanto.

A través de esta nueva campaña, como digo, nuestro objetivo es agradecer a todos los que se consideran parte de este trocito de paraíso que es nuestra localidad y decirles que volver a sentirlo es fácil, solo se trata de cerrar los ojos, respirar nuestro mar y sentir nuestro aire puro. Las sensaciones volverán al instante. Aquí, como siempre, les acogeremos tan bien como sepamos.

Alcalde de Alcalà-Alcossebre