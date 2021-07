El meu amic Manu Escrig, que va ser regidor a Onda la legislatura passada, me deia que els quatre anys de la primera legislatura en un ajuntament són molt diferents entre si: el primer, per més preparació i conviccions amb les que arribes, suposen un aterratge forçós. El segon és l’inici de la capacitat d’influir en l’administració. El tercer, el clau de l’acció política. El quart, campanya. A meitat de legislatura entenc la precisió d’eixa classificació, que s’ha fet més evident enmig de la pandèmia. La vicepresidenta segona del Govern i ministra de Treball, Yolanda Díaz, fa unes setmanes que afirma que la legislatura comença després de l’estiu, un comentari que ha generat moltes interpretacions sobre el seu significat. El sentit és clar: en este any i mig de covid s’han sumat errors i encerts, però el balanç d’estos governs s’escriurà amb el que passe en el context de recuperació social, sanitària i econòmica que arribarà en setembre.

A l’Ajuntament el raonament val igual. Este tercer any és clau per a l’acció política i este dijous aprovarem al Ple la ferramenta clau per obtenir resultats esta legislatura: el pressupost del 2021 i també la reestructuració de l’organigrama intern de l’Ajuntament. Dos polítiques que arriben tard, exactament 9 mesos i 6 anys tard respectivament, però que arriben. I perfectament podrien no haver arribat. Fa unes setmanes una de les persones amb més talent de tot l’Ajuntament me deia que la falta de reformes en el disseny de l’administració havia estat el gran error del Pacte del Grau, perquè la falta d’un aparell eficient i reorientat relenteix molt el dia a dia de les polítiques públiques locals. L’1 de setembre ho haurem aconseguit, canviarem prioritats, equips i perfils dels quadres dirigents d’una part de l’Ajuntament i, en eixe moment, començarem de veritat la nostra legislatura amb veritable capacitat d’impulsar polítiques econòmiques que afavorisquen al sector primari de la nostra ciutat, que agilitzen la mobilització de recursos cap a la transició energètica i tindrem mans i recursos destinats a preparar projectes de renaturalització del terme i de conservació de la biodiversitat que facen que la inversió pública per a la recuperació econòmica tinga resultats que milloren no sols la nostra vida, sinó també la dels nostres fills i les nostres netes. Per fi comença la legislatura.

Portaveu de Podem Esquerra Unida a l’Ajuntament de Castelló i regidor de Transició Ecològica