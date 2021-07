Ahir va ser un dels dies més importants de la meua vida com a servidora pública. Ahir, després d’un llarg camí, de més de quatre anys de procés i d’incomptables hores de feina, vaig ordenar (mitjançant un decret) la retirada del monument als Caiguts del Parc Ribalta. I aquest pas és veritablement important perquè, senzillament, ens permetrà complir amb la llei.

Són dos les lleis de memòria històrica (estatal i valenciana) les que ens diuen que hem de llevar de la via pública els vestigis del franquisme i els elements d’exaltació al règim dictatorial i, des de la regidoria de Memòria Democràtica, hem fet, fem i farem tot el que estiga a la nostra mà perquè així siga. El decret de retirada del monument als Caiguts arriba quasi 80 anys després de la seua construcció i inauguració, amb diners públics. En aquestes huit dècades, aquest ha sigut l’escenari d’actes d’exaltació del franquisme i el lloc on ha ressonat el Cara al sol.

Franco va morir l’any 1975, però l’herència que aquell règim ens va deixar continuem patint-la hui. Es fa evident en declaracions com la de l’exministre Ignacio Camuñas, en què va negar el colp d’Estat i culpa el govern de la República de la Guerra Civil que va destrossar l’Estat espanyol durant els anys que va durar i després. I ho va fer davant el somriure d’una persona que es presenta a les eleccions: el líder del PP, Pablo Casado.

La dreta sempre ha fet els possibles per minimitzar les conseqüències d’una dictadura que va sotmetre milions de persones a la pobresa i a l’aïllament, a la repressió i a la fam, a la por i a l’exili. En canvi, des de la Regidoria de Memòria Democràtica hem portat endavant el projecte per l’exhumació dels cossos de les persones represaliades pel franquisme per tal de retornar-los a les famílies i hem treballat per complir la llei i resoldre la retirada retirada del monument del Parc Ribalta.

Sí, ens queda feina per fer, feina en favor de la defensa dels valors democràtics, en favor de la justícia i de no inventar la història. Ho farem.

Regidora de Memòria Democràtica de l’Ajuntament de Castelló