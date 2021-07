El passat mes de març, en aquells moments per via telemàtica, tenia l’honor de rebre el premi internacional enerTIC 2020 per a Castelló Smart Villages. Territori Rural Intel·ligent. Un premi que avala el Pla de la Diputació de Castelló com el millor pla de digitalització municipal de l’Unió Europea. Es tracta de monitorar i gestionar de forma àgil i eficient diferents serveis públics que presten els ajuntaments (aigua, llum, transport, turisme, etc).

El dissabte 24 de juliol, ara, de manera presencial, acompanyat de la diputada de Turisme, Virginia Martí, i a Verona (Itàlia) teníem, també, l’honor de recollir el premi Aurum. Excelence Enograstronòmic 2021 en la categoria European Gastronomic Route per a Castelló Ruta de Sabor. El premi el concedeix el Consell Europeu de Cofradies Enograstronòmiques i premia restaurants, xefs, tendes de delicatessen, mestres pastelers, destileries, vinaters, productors artesans, associacions i festivals gastronòmiques... en aquesta ocasió de Grècia, Portugal, França, Itàlia, Bèlgica i Espanya.

En les meues paraules d’agraïment vaig dir a Verona algunes coses que recentment he tingut ocasió de explicar a Sevilla o Bilbao i que a bon segur també cal repetir entre la nostra ciutadania valenciana i castellonenca. Tenim un província mediterrània única, mil·lenària, plena de història, naturalesa i patrimoni, que equilibra i harmonitza com ninguna mar i muntanya, interior i costa, veles i sureres, de manera esplèndida i magnífica. I en aquestes comarques es desenvolupen iniciatives que mereixen ser més conegudes. Una d’elles és Castelló Ruta de Sabor.

A dia de hui són més de 200 els integrats en Castelló Ruta de Sabor i elles i ells són els autèntics mereixedors del premi. Un premi a les rutes gastronòmiques que no podia ser més encertat. Per un costat, productors agroalimentaris, sector primari, productes de primera qualitat que es fan a la nostra província: olis, vins, trufes, fruites, hortalisses, melmelades, formatges, torrons, embotits, cerveses artesanals, aigües, fruits secs, licors, marisc, peix... I per l’altre, restauradors i empreses de serveis turístics, per a donar-hi continuïtat i fer en aquests productes autèntiques meravelles gastronòmiques. Un conjunt d’aromes, sabors i textures que fusionen qualitat en proximitat.

I sí, ho confesse, jo tampoc ho coneixia o ho coneixia molt parcialment. Ser president té este gran avantatge, conèixer més la província: la seua gent, els seus productes, les seus iniciatives. A la propera fira que fem de Castelló Ruta de Sabor vinga i vora que tinc raó, o encara millor, entre en la nostra pàgina web o busque el símbol que identifique Castelló amb la ruta del sabor. No quedarà defraudat.

Si em segueix en aquests articles setmanals, ja ho sabran, no soc xovinista, ni nacionalista, ni crec en les polítiques localistes, estretes i de campanar; més bé tot el contrari. Advoque per un cosmopolitisme universalista, però precisament per això, com Unamuno, crec en «lo universal revelándose en lo individual»; seguint al gran Antonio Machado, entenc que «lo más íntimo es lo más universal»; o en una referència més propera, la nostra mestra Adela Cortina parla en el seu darrer llibre (Ética cosmopolita: Una apuesta por la cordura en tiempos de pandemia) d’un cosmopolitisme arrelat i cordial. Doncs eixe tipus de cosmopolitisme passa per conèixer, apreciar i valorar allò que tenim i ens configura. Castelló val molt la pena, coneixer-lo és voler-lo. Aquests dies vacacionals poden ser una oportunitat. I per no cansar-los a vostés i descansar el que subscriu, que el curs ha estat apretat, els deixe fins al proper mes de setembre. Bon estiu i prudència, el virus encara està entre nosaltres!

President de la Diputació de Castelló