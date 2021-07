Les vacances d’estiu són com un parèntesi entre dos etapes o cicles que ben rebé es poden utilitzar de període de reflexió i d’avaluació del que hem passat i redissenyar un nou mapa de ruta per al futur. Tot i que solem percebre la incertesa com un fet negatiu, perquè sentir temor davant del que es desconeix és normal, el més important és prendre decisions des del convenciment.

Sabem que no tindrem unes vacances normals, però ja estem acostumats a la incertesa. El dubte i l’ambigüitat els hem de considerar com un ventall de possibilitats infinites, en lloc d’un mur, i buscar diferents alternatives i opcions per a seguir endavant amb el nostre futur.

Ara, en l’equador del l’estiu i amb el setembre que s’albira encara lluny, mirant enrere amb esperança, m’agradaria aprofitar l’ocasió per agrair el comportament que han tingut al llarg de tot l’hivern els veïns i veïnes de Borriana i, especialment, les persones joves, als quals demane que continuen comportant-se amb responsabilitat.

També vull reconèixer l’extraordinari treball del personal sanitari, del docent, del de serveis, i de les forces i cossos de seguretat pel treball que han fet durant tot el temps de pandèmia, perquè gràcies a la seua dedicació, lleialtat i professionalitat, socialment s’han aconseguit molt bons resultats. Vull desitjar a tota la ciutadania de Borriana que no li falte força de voluntat per afrontar el dia a dia amb esperança i energia per tal de superar la incertesa, les dificultats i els reptes que encara ens esperen.

Com a alcaldessa, em compromet a seguir treballant durament per millorar els diferents serveis públics i facilitar totes aquelles iniciatives, projectes, esdeveniments o celebracions que ens uneixen com a poble i ens fan progressar com a societat. La incertesa és com un somni d’una nit d’estiu, en què la fantasia, l’absurd i les coses abstractes i sense sentit hi conviuen, si bé al final, contra el caos, s’imposen l’esperança, l’ordre i l’harmonia. I així ho hem de vore, perquè cada dia que passa, la situació va millor, millor en la vacunació, en la recuperació, en la reactivació econòmica.

L’arribada del bon temps quasi sense restriccions, l’ampliació d’horaris en l’hostaleria, la tornada a l’activitat de l’oci nocturn i la fi de curs han propiciat una explosió de casos entre els joves que va arrancar al juny i encara dura en forma d’una cinquena onada.

Però ens dona una certa tranquil•litat i certesa vore que la superació de la pandèmia amb les vacunes i les mesures de contenció està més a prop. Ja queda menys i amb la gran esperança que aquest siga l’últim estiu de la pandèmia, encara que difícilment serà l’ultim del virus. Amb la covid-19 hi haurà encara que conviure molt de temps. Malgrat la fatiga, no hem d’abaixar la guàrdia, perquè el virus segueix entre nosaltres i hem de continuar sent acurats i prudents. Entre tots i totes eixirem endavant més prompte i amb més força.

Alcaldessa de Borriana