En any i mig de pandèmia, no he deixat d’acudir ni un sol dia al treball. Un treball que, com a alcalde de Vila-real, m’ha posat en contacte amb la pitjor cara del virus. He treballat braç a braç amb els voluntaris, preparant les mascaretes, acompanyant alguns serveis a peu de carrer, a la Policia Local, la Policia Nacional o la UME. He mantingut un contacte estret i permanent amb els professionals sanitaris, per a la preparació del CTE com a hospital auxiliar, l’alberg de l’ermita com a allotjament per a temporers, el Centre de Congressos com a espai de vacunació i, més recentment, l’Estadi de la Ceràmica com a punt de vacunació durant l’estiu. He celebrat una reunió diària amb els militars en els pitjors moments del confinament, sense deixar mai d’estar en contacte amb les entitats socials i la seua inestimable ajuda, com el programa de cuina solidària d’Asier Manzanos, gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament, el Villarreal CF i Pamesa. També en la visita a famílies i alguns malalts que necessitaven ajuda, a empreses, a les residències de persones majors...

El risc de contagi era evident. Perquè, malgrat totes les mesures de seguretat que preníem, veia com companys, funcionaris, policies, militars, sanitaris... s’ infectaven. Però és ara, després de quasi any i mig, quan fa dues setmanes que m’han inoculat la segona dosi de la vacuna de Pfizer, quan estic confinat a casa positiu de covid-19.

El divendres passat, em vaig notar un poc de dolor de gola i mucositat. Com vam patir una setmana de tanta calor i vam abusar de l’aire condicionat; també perquè faig esport a diari, sue i solc tindre cruiximent del gimnàs, la primera impressió va ser que tenia un xicotet constipat. Però per responsabilitat, donat que tenia programats diversos actes i un dinar familiar amb els meus pares, que són majors i de risc, vaig decidir descartar qualsevol possibilitat.

Amb el contacte permanent que tenim amb Salut Pública, com a president del departament de salut de la Plana, estic informat de l’evolució de la pandèmia i de la quantitat d’asimptomàtics que hi ha. També de la gent que, amb la pauta de vacunació completa, està donant positiu amb símptomes molt lleus. Per això, em va vindre de sobte al cap la possibilitat que el meu fóra un d’aquest casos; vaig anar a una farmàcia i em vaig fer un test ràpid: positiu. Ràpidament, vaig avisar al centre de salut i, seguint el protocol, una prova d’antígens ho va confirmar.

Tal com els experts diuen, amb pauta completa pots contagiar i contagiar-te. Però les vacunes són una benedicció: fan que els símptomes siguen molt lleus. Els malalts de covid a l’hospital de la Plana ara o no tenen la pauta completa o no s’han volgut vacunar. Vacuna’t, perquè les vacunes salven vides. I, encara que a tu no t’afecte, a una altra persona li pot costar la vida.

Afortunadament, de moment no he tingut més que mucositat i símptomes molt lleus i estic complint escrupolosament la quarantena. Des d’ací, un fort agraïment a tot el personal sanitari i auxiliars pel seu magnífic treball i dedicació. És evident que no podem cantar victòria. El virus està encara ací.

Alcalde de Vila-real