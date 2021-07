M’agradaria escriure aquest article vestit amb un batí i al costat de l’estufa, però, malauradament, l’escric en mànega curta i amb l’aire del ventilador pegant-me a la cara. I dic això perquè, des de Compromís, haguérem volgut aprovar aquests pressupostos molt abans del que ho hem fet.

És honest fer autocrítica. Però no servirà de res si no es posen els mecanismes perquè no torne a passar i l’any 2022 tinguem el pressupost aprovat l’1 de gener. El meu equip i jo mateix som molt exigents amb el nostre treball i eixe ha de ser el repte del govern de Castelló per als pròxims mesos. Eixe és el nostre compromís amb la gent d’aquesta ciutat.

Aquest pressupost, el més ambiciós de la història de Castelló, té un objectiu clau: rellançar l’economia i crear treball, d’acord amb la sostenibilitat ambiental i amb una mirada feminista. La pandèmia ens ha deixat lliçons. A Compromís ho tenim clar: volem que l’Ajuntament siga el motor econòmic que assegure el benestar de les famílies i genere ocupació en igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

Treballem per a crear una institució forta que done oportunitats mitjançant la contractació, les inversions públiques i les ajudes a les economies locals. Projectes d’obres PIRECAS són una bona via per afavorir les empreses de proximitat i millorar la mobilitat, els centres escolars i les equipacions als barris. El pressupost inclou ajudes a l’hostaleria i al comerç, a l’oci nocturn, al sector cultural i té més exempcions i reduccions fiscals, alhora que introdueix plans de formació laboral per millorar l’ocupabilitat.

En la transició cap a una economia circular, és indispensable la tasca de l’àrea de Reciclatge i Gestió de Residus, l’única que depén directament de la gestió municipal. Tenim un pressupost de 20 milions d’euros i gestionem el contracte més important d’aquest Ajuntament, el de recollida i gestió dels residus urbans.

Des de l’àrea de Cultura, continuem donant suport a associacions, sales de música, llibreries i galeries d’art i tenim un compromís ferm amb la programació d’activitats com a elements de reactivació que genera beneficis a altres sectors, com l’hostaler.

I com a element fonamental en aquestes polítiques, l’educació serà prioritària. Perquè a més dels 8,5 milions d’euros del Pla Edificant per reformar i construir centres educatius, cal que destaquem l’aposta ferma per l’FP que fa l’Ajuntament amb la Conselleria d’Educació. Com hem anunciat, el Grau tindrà nou Centre Integrat de Formació Professional que impulsarà els estudis marítims i pesquers.

Aquest pressupost representa l’esperança per a molts sectors estratègics, suposa la consolidació de polítiques verdes i feministes i situa Castelló a l’avantguarda de les ciutats modernes i progressistes d’Europa, on treballarem per a continuar presents.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament i la Diputació de Castelló