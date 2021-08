Comienza el mes de agosto. Otro agosto extraño de otro verano extraño. Que se lo digan si no a los dueños de locales de hostelería y de ocio nocturno, y también a los autónomos, pymes y trabajadores que viven del turismo en la Comunidad Valenciana.

La extrañeza sería algo llevadero para ellos si no fuera acompañada de cancelaciones de estancias, anulaciones de reservas, reducciones de ingresos, despidos de personal y mucha impotencia y tristeza…

Y es que el turismo de la Comunidad Valenciana está sufriendo las consecuencias de esta pandemia de forma desmedida y, lamentablemente, de forma desigual, para mal, en comparación con otras comunidades autónomas. Mientras en otras regiones españolas consiguen salvar el verano, aquí no termina de despegar.

Cierto es que las restricciones contra el coronavirus, cuanto más duras, más vidas salvan. De la misma forma que si se impusieran horarios y limitaciones para desplazarse en coche, se reducirían las muertes por accidente de tráfico. Obvio.

Lo difícil es encontrar el equilibrio, y el Botànic no lo ha conseguido, tampoco en esta quinta ola, entre cuidar la salud y hundir la economía.

Lo fácil es no prevenir, no hacer PCR, olvidarse del rastreo, no utilizar la tecnología, despedir sanitarios, no exigir a Sánchez las dosis de vacunas que nos corresponden…

Lo fácil es esperar a que la ola te arrolle y, cuando las cifras se desbocan, que lo paguen los de siempre con toques de queda infundados, horarios de cierre disuasorios que son cierres encubiertos y sin recibir compensaciones adecuadas. Y en hacer lo fácil, que no lo correcto, el Gobierno de Ximo Puig es experto.

Síndica de Ciudadanos en les Corts