Tras varios meses y más de una docena de reuniones se ha alcanzado el acuerdo del convenio colectivo para la industria de azulejos, pavimentos y baldosas cerámicas. En mi opinión de cómo empezó a cómo ha terminado la negociación se puede decir que se ha firmado el mismo convenio pasado con un aumento de 2.7% a tablas y consiguiendo todos los permisos a salario real y un año de duración, con lo que en unos meses estaremos otra vez sentados a negociar.

Lejos quedaron propuestas de la patronal, con pretensiones modernistas que las vemos como una amenaza a los derechos de los trabajadores y perder futuros aumentos con el tiempo como es la antigüedad, tan deseada por la patronal en busca de un ahorro futuro de los salarios, y que sólo beneficia a ellos, o romper el cómputo de las 40 horas semanales para poder flexibilizar más aún si cabe la jornada laboral, o absorber y compensar salarios para poder eliminar la subida salarial donde pueda aplicarse. Parece que lo moderno tenga que ser detraer a la otra parte, y no es así para los trabajadores, también tenemos que tener nuestras mejoras salariales y laborales en un mundo avanzado como el que estamos viviendo. Un convenio no hace falta que sea moderno ni antiguo, lo que necesita es ser equilibrado y que marque unas reglas justas para todos, para que regule las relaciones laborales entre empresa y trabajador, y también posibles competencias laborales y salariales entre empresas.

La verdad es que es difícil modernizar un convenio tan importante para la provincia, si se pretende empeorar los intereses de los trabajadores, y más en un contexto económico en auge y que nadie esperaba con la crisis de la pandemia y con unos números envidiables y que fruto de ello vamos a la cabeza de Europa en fabricación, eso es porque creemos en lo que hacemos más de las inversiones y tener trabajadores cualificados en un sector que somos punteros.

Así pues, veremos qué pasa cuando volvamos a reunirnos, puede que sea la segunda parte, o por el contrario seamos capaces de ver la realidad y acordar los puntos de este convenio para el beneficio de ambas partes, y olvidarse de intentar torpedear el convenio con propuestas que luego sabemos que son inviables o que no están dispuestos a pagar esas contrapartidas, inasumibles para los trabajadores porque significa empeorar salarios o congelarlos. Desde UGT seguiremos la senda del acuerdo y la negociación, con sentido común como siempre, no vamos a llegar a un acuerdo si se rompe esa línea, todos sabemos muy bien lo que es justo solo mirándonos a la cara, no hace falta nada más, solo eso y honestidad.

Nos hemos dado un plazo de unos meses para retomar el convenio, y sabemos que es para tener el sector con un acuerdo de mínimos y que todas las empresas y los trabajadores se respeten, dar estabilidad y aportar todos a este sector del azulejo lo mejor de nosotros, para que siga creciendo porque entendemos que eso es bueno para trabajador y empresas. Hemos firmado este acuerdo después de muchas reuniones poco fructíferas, y de convocar una huelga indefinida en el sector, la presión ha servido para buscar una salida a corto plazo.

Tal y como va el sector en ventas en la actualidad no deberíamos de tener estos problemas para firmar un convenio, en este sector se trabaja todos los días del año, fines de semana y fiestas, los trabajadores tienen limitada su vida familiar, el convenio tiene que estar a la altura de las circunstancias, además de tener especialización y compromiso los trabajadores necesitan una remuneración y unas condiciones laborales a la altura de lo que se exige.

Secretario General de UGT-FICA Comarques de Castelló