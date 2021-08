El servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Castellón, es un servicio esencial en el sector de la Dependencia, el personal de dicho sector se encarga de atender a las personas mayores y/o dependientes. Sus funciones se basan en la ayuda en las actividades básicas de la vida diaria, para que así los/as usuarios/as que se benefician de este servicio puedan disfrutar de su autonomía, y así seguir viviendo en sus casas junto a sus seres queridos.

Servicios Sociales son quienes gestionan este servicio, mediante la aprobación de un programa en acorde con las necesidades de cada una de las personas con una serie de tareas, entre ellas la higiene personal, realizar comidas, efectuar compras, atención del hogar, visitas médicas... Es de vital importancia mantener este servicio para el bienestar de nuestros mayores y poderles ofrecer una calidad de vida digna. Es un sector altamente feminizado y con unas condiciones de trabajo, en muchas ocasiones, difíciles de valorar ya que el hogar de una persona es el lugar de trabajo y no siempre cumplen con los requisitos mínimos.

Además, dejar constancia de la profesionalidad e implicación del auxiliar de ayuda a domicilio en atender a estas personas durante el periodo de pandemia, han sido momentos muy duros y difíciles donde los/as trabajadores/as eran el único apoyo con el que los/as usuarios/as podían contar.

A pesar de ser un servicio esencial parece ser que al consistorio no le importa la situación por la que están atravesando los/as trabajadores/as del SAD. A principios de julio, la empresa adjudicataria del servicio Mediterránea gestión Social y Cultural, comunica a todo el personal de dicha empresa que no va a poder hacer frente a los pagos de los salarios, ya que el Ayuntamiento de Castellón le adeuda unas facturas que ascienden a más de 700.000 € desde noviembre del 2020, de no pagarse la deuda peligrarían también las nóminas futuras.

Los/as trabajadores/as de este sector son personas que si no perciben su salario se verán en la dificultad de no poder hacer frente a pagos como hipotecas, facturas… y ante todo no tener dinero para comprar alimentos básicos y necesarios. Qué decir de las familias con hijos que dependen de este salario, cuando no tengan nada que darles, realmente una situación muy preocupante. Pese a ello siguen trabajando aún sabiendo que no van a cobrar, algo admirable.

Apoyo incondicional

Desde CCOO queremos dejar constancia y transmitir nuestro apoyo incondicional a todos/as los/as trabajadores/as del Servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Castellón, nuestras actuaciones han sido diversas convocando varias concentraciones, reuniones con diversos responsables, con la concejala de Bienestar Social, con el interventor… y cada uno de ellos ha comunicado que el abono de la deuda debe pasar por el pleno para su aprobación.

Al parecer el problema, según un comunicado de las personas responsables, es que el concurso finalizó en el 2019 y para poder hacer el pago de las facturas adeudadas debe aprobarse un Reconocimiento Extrajudicial de Crédito (REC) y la aprobación debe pasar por el pleno, de no ser así el Ayuntamiento no dispone de ninguna alternativa legal para poder hacer frente a esa deuda.

En el último pleno del 29 de julio no se trató el tema, por lo tanto hasta el siguiente pleno previsto para finales de septiembre es difícil que exista otra alternativa.

Realmente es una situación alarmante, los/as trabajadores/as no entienden cómo se ha podido llegar a esta situación, se ha perdido toda esperanza, por lo que no nos queda otra que seguir revindicando sus derechos de algo tan básico como el cobro sus salarios. De no ser así se tomarán las medidas oportunas y necesarias.

Los sindicatos hemos solicitado en diversas ocasiones una reunión con la alcaldesa, Amparo Marco, pero todavía no se ha obtenido respuesta. Queremos recordar a la primera edil que debe poner en valor el esfuerzo del personal que sigue cuidando a nuestros dependientes pese a los impagos.

Los/as trabajadores/as del SAD están en pie de guerra y han decidido convocar las movilizaciones cada jueves hasta asegurarse de que sus salarios están a salvo. Comisiones Obreras insiste en que la burocracia no puede dejar sin sus salarios a trabajadoras/es que atienden a más de 200 personas dependientes de la ciudad de Castellón.

Además ante la difícil situación hemos celebrado un TAL (Mediación de Tribunal de Arbitraje Laboral) sin llegar a ningún acuerdo, por lo que se solicita ir a la huelga el próximo día 5 de agosto de 2021.

Secretaria de Organización y responsable del sector Sociosanitarios y Dependencia del Sindicato Intercomarcal de Sanidad CCOO Comarques del Nord