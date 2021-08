Frente a la falta de gestión –gestión eficaz, se entiende-- de Ximo Puig al frente de la Generalitat Valenciana, está el talento –y el talante-- de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ella sí que representa y defiende los intereses de sus ciudadanos, los madrileños; y sabe poner las medidas necesarias para conseguir los más óptimos resultados. Todos los castellonenses, los valencianos y los alicantinos miramos hacia la Puerta del Sol de Madrid con admiración, pero también, por qué negarlo, con un poquito de de envidia…

Y es que la gestión de la pandemia de Isabel Díaz Ayuso, pese a los ataques del Gobierno del PSOE y Podemos, ha sido modélica. La madrileña ha demostrado una visión, tanto política como social, que ha salvado a toda la región de ser engullida por el caos y la improvisación de Pedro Sánchez y el indescriptible Fernando Simón. Y no solo por el descontrol sanitario que ha imperado en toda España, sino también por el caos económico al que nos han arrastrado las políticas de la extrema izquierda.

Ximo Puig debería tomar ejemplo de Isabel Díaz Ayuso. Y no se trata de una visión ideológica, sino de datos oficiales. En Madrid ya están vacunando a los mayores de 16 años, mientras que en la Comunidad Valenciana estamos a la cola en la vacunación de las personas menores de 40 años y mayores de 20. Por no hablar del despido masivo de profesionales de la Sanidad pública o del desmantelamiento de centros de salud… ¿Eso es progreso? Eso es un nuevo desastre socialista. Y, para intentar camuflar esta falta de gestión, a Ximo Puig no se le ocurre nada más que comenzar a dictar prohibiciones como si se tratase de un dictador caribeño, limitando los derechos de los ciudadanos y, de manera especial, de los más jóvenes: horarios restrictivos para los bares y restaurantes, cerrojazo al ocio nocturno y toque de queda en todos aquellos municipio que, de manera directa o indirecta, viven del turismo…

Eso es todo lo que se le ocurre a Ximo Puig. Por eso le convendría girar la vista hacia la derecha y comprobar cómo lo está haciendo Díaz Ayuso. E imitar su gestión por el bien de toda la Comunidad. Frente al sectarismo ideológico de la izquierda está el talento –y el talante-- del PP.

Alcalde de Sant Joan de Moró y diputado provincial