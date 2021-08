Corren temps d’esperança i fets per a la Formació Professional. Des d’aquesta tribuna, sempre hem volgut posar els focus en aquests estudis perquè creiem que són la punta de llança de les polítiques laborals i de qualificació dels nostres joves i d’aquells que volen emprendre nous camins professionals. Millorar-ne la imatge és un dels reptes que ens hem plantejat per tal que aquests guanyen fidelitats entre l’àmbit educatiu i empresarial com una eixida digna, ja que més del 50% del nostre sistema laboral futur se suportarà sobre els estudis professionals.

Calen més persones formades en FP, sobretot en els sectors industrials i tècnics. Prova d’això és l’èxit que cull ja el nostre teixit productiu amb el cicle de química industrial a l’IES Vicent Castell Doménech, tot emprant a bona part de l’alumnat a BP i UBE i on ja hi ha llista d’espera. Aquests són símptomes d’una confiança que no volem que s’ature i és per això que les administracions públiques hem de portar fort. Ho estan fent la Conselleria Educació i Labora, amb un compromís ferm per a dinamitzar i fer més polivalent el nostre teixit de recursos humans.

Això també vol dir actualitzar i fer valdre les qualificacions que ja atresora la nostra població i és per això que, molt encertadament, el reconeixement d’aquestes professionalitats ja és una realitat constant en tots els sectors. Consells comarcals d’FP, sinergies amb Europa, FP Dual i cursos d’especialització són dreceres que hem de potenciar. Però la lectura que fem avui és que ens cal un salt endavant en el terreny de les infraestructures i les dotacions.

En aquest sentit, ja tenim deures per al pròxim curs. Ens hi dedicarem a fons a fer possibles l’ampliació infraestructural de l’IES Vicent Castell, per a donar lloc a una major oferta en l’àmbit de la química, i el potent projecte de la família marítima i pesquera al Grau, amb el Centre Integrat del Port de Castelló. És hora de treballar de valent, és l’hora de la Formació Professional.

Regidor d’Educació de l’Ajuntament de Castelló