El curs polític enfila el final i ja comencem a puntuar les notes dels governs en este segon any de gestió de covid i a determinar les principals assignatures pendents. Tot i l’experiència de la primera onada, les dades sanitàries assolides després del Nadal i les que de nou tenim ara amb la meitat de la població vacunada ens han demostrat que l’Estat continua sent incapaç de controlar els contagis i fa evident la debilitat d’una administració i d’una societat que encara llanguia per la crisi de 2008 i no estava preparada per fer front a una pandèmia.

El resultat de les eleccions madrilenyes i l’estat d’ànim social que han mostrat totes les enquestes posteriors, dibuixant ja com a probable un govern de majoria PP-Vox, amb la posterior crisi del Govern central que va acabar amb Ábalos i Redondo fora de l’Executiu mostren que els governs progressistes, si no arribem completament esgotats a esta (confiem) recta final de la pandèmia, sí patim certa pàjara que el descans d’agost ens hauria d’ajudar a superar.

El curs econòmic ens deixa amb més expectatives que resultats concrets: l’aprovació del Pla de Recuperació per part de la Comissió Europea per gestionar 140.000 milions en cinc anys i les previsions de creixement de 6 % del PIB abans que acabe 2021 (amb l’arribada dels primers 10.000 milions), que suposaria recuperar-nos de la meitat de la caiguda produïda en 2020, permeten cert optimisme, no obstant escèptic pels dubtes generats per les reformes exigides dins d’eixe mateix pla d’inversions i pel risc que la urgència per l’execució dels fons es resolga amb una recuperació per dalt, on els sectors energètics, automobilístics, agroalimentaris i tecnològics existents s’emporten la majoria del botí i la ciutadania perceba que es perd l’oportunitat de reduir la precarietat laboral i consolidar un model econòmic més redistributiu per rendes i territoris, --el balanç que arriba de les negociacions de la nova PAC és de cert continuïsme conservador--.

Per contra, el vent de l’administració Biden avançant per l’esquerra al Govern de coalició, l’amenaça de la derrota sobre Sánchez i la vocació de les noves dirigents d’Unides Podem, Díaz i Belarra, de recuperar la iniciativa i la nostra amplària fundant ens permet afrontar les recuperacions de setembre amb capacitat de traure el resultat que el país necessita. Confiem.

Portaveu de Podem-Esquerra Unida a l’Ajuntament de Castelló