Fa 25 anys naixia oficialment Acudim, l’Associació Col·lectiu Unió d’Integració al Discapacitat, que ja des d’alguns anys abans havia començat a despertar consciències i posar-nos cara a cara amb una injustícia i un tipus de desigualtat que encara hui, malgrat els avanços innegables que hem anat assolint gràcies precisament a entitats com Acudim, continua vigent. Acudim no podria entendre’s sense Fina Mora, la seua presidenta i autèntica alma mater no només de l’entitat sinó també de bona part de les millores que ha viscut Vila-real en els últims 25 anys en matèria d’accessibilitat i integració a les persones amb diversitat funcional.

El Vila-real de hui no podria entendre’s, doncs, sense Acudim i Fina Mora --premi 20 de Febrer de la ciutat--, sense l’equip tècnic i els voluntaris que, dia a dia, des de fa un quart de segle ja, han estat treballant perquè la nostra fóra una ciutat per a tots i per a totes, accessible, amigable, conscient i sensible a les dificultats amb què s’enfronta cada dia una persona que pateix qualsevol tipus de discapacitat física, psíquica o sensorial. Vila-real és hui una ciutat millor, perquè fa 25 anys, Fira Mora i els voluntaris d’Acudim van començar a treballar de forma decidida per la igualtat de les persones amb capacitats diferents quan pocs encara ho feien. Perquè totes les persones, amb independència de les circumstàncies personals, físiques o socials, pogueren desenvolupar el seu projecte vital amb autonomia i en condicions d’igualtat.

Fina Mora és l'alma mater de bona part de les millores que ha viscut Vila-real en matèria d'accessibilitat

És cert que, 25 anys després, la lluita continua: són moltes les barreres --físiques, legals, socials-- que queden per derrocar. Per això hui, Acudim segueix sent tan necessari com en 1996. Per ajudar-nos a detectar les carències, per senyar-los allò que fem malament amb voluntat, sempre, d’ajudar-nos a millorar-lo. Per alçar la veu contra les injustícies i seguir treballant per fer de Vila-real una ciutat com la que tots somniem: més inclusiva, més solidària, més justa i respectuosa amb la diferència. I per això, l’Ajuntament de Vila-real no ha deixat mai de comptar amb ells i col·laborar, en el marc de la nostra aliança amb la societat, en construir, junts, una Vila-real millor.

Sabem que tenim molta feina per davant, que l’Administració no sempre respon amb l’eficiència i l’agilitat que ens agradaria. Però també que comptem amb la inestimable ajuda de Fina i d’Acudim, sempre a l’aguait per advertir-nos de les carències i dels errors que puguem cometre, disposada a col·laborar en allò que siga necessari, decidida a implicar la societat vila-realenca en la lluita per la igualtat. Amb campanyes de sensibilització, el préstec de cadires i material ortopèdic, els cursos i activitats que organitzen de manera continuada, ajudant-nos en el nostre pla continu d’accessibilitat urbana i eliminació de barreres, o amb la reivindicació constant i exigent davant qui faça falta.

Per tot això, i per molt més, Vila-real sempre comptarà amb Acudim. Moltes felicitats i per molts anys més.

Alcalde de Vila-real