Signades a la localitat d’Almassora les primeres certificacions d’obra pels treballs de construcció del nou Santa Quitèria i l’Ambaixador Beltrán, superat l’equador de la reforma del bulevar Sant Jaume, a punt d’arrancar la segona fase de peatonalització de la Vila, adjudicat el solar del Portal que es convertirà en aparcament públic...

L’estiu avança i amb ell la gestió municipal que tampoc enguany descansarà per vacances. L’Ajuntament continua al peu del canó a l’agost per tal d’assolir els objectius marcats en el pressupost de 2021, el de la recuperació econòmica i social. Multiplicar les inversions en obres i serveis públics suposa assegurar la feina de tantes empreses d’Almassora i dels seus treballadors, però genera un volum de contractació que era impensable en èpoques passades.

Per això vull felicitar especialment els departaments de Contractació i Intervenció, aquest últim responsable de la notícia que vam conèixer fa només uns dies: Almassora serà el municipi de la província amb més fons de la Generalitat valenciana per millorar la contractació en matèria d’innovació. Més de 161.000 euros que ens convertiran en referent de la compra pública avançada.

Serà una aposta més per consolidar el reconeixement de ciutat atractiva per a la inversió aconseguit també aquest estiu, com la bandera blava de la platja de Benafelí i l’impuls als negocis de la mar, que han fet d’enguany un dels millors anys per a l’arribada de visites a la nostra població i, com no, per a l’economia local. Continuarem treballant per a mantindre eixes xifres, al cap i a la fi parlem dels interessos d’Almassora.

I a la mar passen per un canvi radical del Pla d’Acció Territorial (PAT) que, com li vaig dir a la directora general de Política Territorial, Rosa Pardo, no sacrifiquen Almassora en favor del polígon petroquímic del Serrallo. Ara que el Port de Castelló ha marcat un punt d’inflexió en les relacions entre ambdues institucions i ha confirmat la seua voluntat d’invertir en la defensa de la nostra platja, volem un PAT que ens puga avançar al futur. Cap pas enrere.

Així, avançant amb pas ferm, ens submergim en l’equador de l’estiu, un temps també de reflexió cap a totes les bones notícies que estan per vindre en una tardor plena de projectes.

Bon estiu, Almassora. I prudència, perquè la pandèmia del coronavirus segueix entre nosaltres.

Alcaldessa d’Almassora