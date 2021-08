Sembla que els casos aïllats de corrupció del PP continuen manifestant-se arreu del País Valencià. I que, de nou, la gent de Compromís ho traiem a la llum perquè es faça justícia amb les persones.

A l’Ajuntament d’Orpesa hem aconseguit un informe tècnic que corrobora que les modificacions de l’ús del sòl dutes a terme per l’anterior govern del PP van poder beneficiar l’empresa Comervi SL, ama de la parcel·la on es va ubicar l’EDAR Orpesa-Ribera de Cabanes. Aquests terrenys pertanyien a sis propietaris diferents entre els quals no figurava el nom d’aquesta empresa, que els va comprar just després de publicar-se al BOE la seua ubicació i el seu ús dotacional. Un fet que caldrà que investigue la Justícia, ja que resulta ben probable que aquesta societat coneixia la finalitat de la parcel·la en el moment de la seua adquisició.

Compromís per Orpesa sempre hem denunciat la relació que alguns governants del PP orpesí mantenien amb l’esmentada entitat i sempre hem estat sols en aquesta lluita, on hem trobat una total passivitat de la resta de partits. Partits com PSOE i Ciudadanos que, a pesar d’estar ara al govern, ni s’han immutat amb les evidències que Compromís els ha presentat al ple. Per això els reclamem públicament que, informe en mà, actuen d’una vegada contra possibles delictes de malversació de fons o tràfic d’influències, ja que, si no ho fan, estaran sent còmplices.

Per a nosaltres, el nostre veïnat està per damunt de qualsevol empresa i per això tenim clar que el PP no pot tornar a ficar mà a les institucions. I recordem a les actuals governants que és la nostra tasca, com a representants polítics, defensar els interessos del poble i denunciar les males pràctiques que s’han comés.

Portaveu de Compromís per Orpesa