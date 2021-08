Perquè Castelló puga exercir la seua capitalitat necessita inversions públiques. I no parle d’obres faraòniques que de vegades no compleixen la seua funció i el manteniment de les quals ens costa un renyó. Parle d’eixes inversions que garanteixen serveis públics bàsics, milloren la vida de la gent, garanteixen drets, creen llocs de treball i ens ajuden a convertir-nos en referent com a ciutat de drets i oportunitats.

Parle d’escoles, de centres de persones majors, de centres sanitaris... Tenen pressupostos importants que requereixen, inevitablement, col·laboració entre institucions. L’execució d’aquests projectes suposa una important inversió pública i és un revulsiu per a generar ocupació també en la construcció, en un moment en què ens cal, i molt, recuperar l’activitat econòmica.

Si hi ha un projecte que ha demostrat el seu èxit en la col·laboració entre institucions és el Pla Edificant, promogut pel conseller d’Educació, Vicent Marzà. A Castelló ja tenim en marxa la reforma de quatre escoles i ara n’afegirem quatre més. Estem parlant de més de 30 milions d’euros d’inversió de la Generalitat a la ciutat de Castelló. Obra pública aconseguida per aquesta col·laboració entre Ajuntament i Generalitat que suposarà un impuls econòmic per la ciutat.

Perquè la realitat és que, quan la Generalitat i l’administració local col·laboren, els resultats són molt positius per als municipis. En educació, ara tenim una oportunitat única que no podem deixar escapar, perquè als projectes en escoles cal afegir altres espais educatius . El primer és la construcció d’un nou conservatori de música i dansa, un projecte valorat en més de 14 milions d’euros. El nou conservatori té el seu espai òptim al solar situat davant de la ciutat de la justícia i és un projecte que no accepta més demores en la cessió de l’espai per part de l’Ajuntament.

De la col·laboració de Generalitat, Ajuntament i Autoritat Portuària, naix una de les inversions més esperades pel teixit productiu: el centre integrat de Formació Professional al Grau, vinculat als estudis de la família marítim-pesquera, necessari per a afavorir llocs de treball de qualitat.

No puc acabar sense parlar d’una col·laboració bàsica per facilitar la conciliació familiar: la nova residència de persones majors. Fa pocs dies va obrir la residència Lledó, un centre renovat que posa a Castelló com a exemple de centre públic. Ara ja sabem que la vicepresidenta Oltra ha tancat l’avantprojecte per a la nova del carrer Onda en un temps rècord des de la cessió. Esperem obrir les portes d’aquest centre igual de prompte i donar a la ciutat un recurs necessari per al benestar. Tots aquests són exemples de com una col·laboració lleial repercuteix en la societat. Cal que les institucions treballem juntes i fem allò pel qual estem ací: el bé comú.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló i la Diputació