La setmana passada vaig completar la pauta de vacunació per la covid. Vaig anar al meu centre de salut, a Morella. Allí, les infermeres, amigues de sempre, em van posar la segona dosis. Estem en eixe moment en què no cap més que rendir-se davant la sanitat pública, gratuïta i universal. Eixa sanitat que ha fet que la primera vacuna arribara a qui més la necessitava, i no a qui la podia pagar, i no podem estar més orgulloses i orgullosos. Ens trobem en ple procés de vacunació, un procés exemplar en què la gent està acudint al seu punt de vacunació i està manifestant la seua satisfacció, tant en l’atenció que està rebent, com de la bona coordinació i sistema d’avisos que s’està articulant, la qual cosa està permetent que es puga vacunar molta quantitat de gent en molt poc de temps, inclús avançar el calendari.

A estes altures, no hi ha cap dubte de què la vacunació és l’eina essencial per salvar vides i accelerar la recuperació, i s’està treballant de manera incansable per complir els objectius marcats per assolir la immunitat de grup. Esta mateixa setmana, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat la intenció de què esta immunitat pugue arribar este mateix mes d’agost. Açò no haguera sigut possible sense, principalment, l’esforç de la comunitat científica per aconseguir la vacuna i l’entrega del personal sociosanitari i, per a elles i ells, va el nostre reconeixement. Així mateix, cal valorar la bona coordinació entre el Govern d’Espanya i el Govern autonòmic —els dos socialistes— i l’activació d’una estratègia de vacunació que, a pesar que alguns el van posar en dubte, ara estem veient que està complint els objectius marcats. Açò ha sigut articulat per uns governs socialistes liderats per Pedro Sánchez i Ximo Puig que aposten per una sanitat pública i de qualitat, per garantir que les vacunes arriben a totes i tots, i en igualtat de condicions.

Les xifres a inici d’esta setmana són clares, i indiscutibles. Un total de 3.307.150 persones han rebut ja una dosi de la vacuna contra el coronavirus en la Comunitat Valenciana. A més, en aquests moments, compten amb la pauta completa d’immunització (dues dosis per a Pfizer, Moderna i AstraZeneca i la monodosi de Janssen) 2.705.871 persones. Per províncies, la distribució és 321.006 a Castelló, 972.412 a Alacant i 1.412.453 a València.

Amb tot, no podem abaixar la guàrdia. Açò no ha acabat. El virus segueix ahí i devem mantenir la responsabilitat intacta. En març de l’any passat ens vam veure sorpresos per la major emergència sanitària dels últims cent anys i, durant estos mesos, hem aprés --sempre comptant amb el criteri dels experts-- la manera de previndre i conviure amb el virus. Podríem dir que hem superat la por, però no podem perdre el respecte a esta encara nova normalitat.

La pandèmia no arribat a la seua fi i ningú està exempt de contraure el virus. Per això, la responsabilitat col·lectiva i individual i l’escrupolós respecte i compliment de les pautes indicades per les autoritats sanitàries i polítiques continua sent essencial per a continuar avançant en la lluita contra la covid-19.

Encara ens queda treball per fer, hem d’aconseguir la immunitat de grup i, fins que això es produïsca, hem de tenir la màxima cura i sentit comú per eixir totes i tots junts, treballant en la mateixa direcció.em fet importants passos. Entre nosaltres viu un sentit d’esperança que ens ha costat molt de treball aconseguir. I no podem tirar-ho tot per la borda. Arribar fins ací ha sigut difícil. Però, gràcies al gran treball dels sanitaris i al procés de vacunació ens apropem al final, per això, ara més que mai, responsabilitat, responsabilitat i més responsabilitat.

Secretari general del PSPV-PSOE de la província de Castelló i diputat autonòmic