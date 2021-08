Un dels objectius que tenim a l’Ajuntament d’Almenara en matèria sanitària es ser un municipi cardioprotegit amb desfibril·ladors a les instal·lacions municipals que puguen ser utilitzats per a salvar vides. Així poc a poc, des del consistori anàrem ampliant la xarxa d’aparells disponibles amb fons propis, amb ajudes d’altres administracions, o fins i tot rebent donacions com la que va fer Protecció Civil d’un equip per a l’Escola Infantil Municipal. Així junt a l’equip mòbil que porta la Policia Local, hem pogut fer una xarxa de desfibril·ladors als edificis municipals.

Ara, hem aconseguit la bandera de platja cardioprotegida per a la nostra Platja Casablanca, on comptem des de principi de temporada estiuenca amb un aparell a la Posta Sanitària. Continuem sumant reptes en aquest sentit, i és tot un orgull vore la bandera que indica que la nostra platja és cardioprotegida, junt a la bandera blava que acredita la gran qualitat de les aigües i serveis.

Però adquirir l’equipament no ho és tot. També hi ha que formar a la gent per a que estiga preparada per a poder utilitzar de manera ràpida els equips en cas de necessitat. Per això des de l’Ajuntament d’Almenara prèviament a l’inici de la temporada vam formar a tot l’equip socorrista de la platja amb els cursets oportuns. Per això, no només preparem a la gent que està a la mar, sinó que paulatinament anem formant i reciclant en l’ús dels desfibril·ladors al personal de l’ajuntament, Policia Local, Protecció Civil, monitors de les diverses activitats esportives, així com al personal de l’Escola Infantil Municipal o del Centre de Formació de Persones Adultes Paulo Freire. Així estem preparats i preparades per a qualsevol contingència.

Però ací no acabarem, seguirem oferint formació de manera constant i és més, seguirem apostant per afegir, renovar i incrementar la nostra xarxa d’aparells desfibril·ladors que hi ha a Almenara. Així en cas d’una urgència podrem continuar estant preparats i preparades per a poder salvar una vida, que d’això es tracta, ja que en aquest cas, el temps i l’ús de l’aparell pot ser molt important.

Per altra part, afrontem uns dies amb una sèrie d’actes culturals, musicals o esportius que es realitzaran de forma segura i amb les mesures sanitàries corresponents. Una de les activitats serà la Volta a Peu, que recuperem, però canviant el recorregut i amb unes estrictes normes per la pandèmia. Des d’ací, una vegada més apel·le a la responsabilitat de cadascú en aquestos moments i recorde que hi ha toc de queda a Almenara des de la 1 fins les 6 de la matinada. Es pot quedar i participar de les activitats programades, sens dubte, però sempre hi ha que anar amb coneixement i responsabilitat, que el virus encara està ací.

Alcaldessa d’Almenara i secretària d’Organització del PSPV-PSOE de la província de Castelló