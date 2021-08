En l’any 2015, l’agrupació municipal socialista de Vilafamés va entrar a governar en l’Ajuntament. Un canvi que, com és habitual, portava aparellades il·lusions per nous projectes necessàries per als veïns i veïnes de Vilafamés.

Hi havia un que destacava per damunt de la resta, en nou consultori auxiliar. Un projecte important per a millorar l’assistència i els serveis a la ciutadania. Un projecte que ha costat molt d’esforç i molt de treball.

Quan el partit socialista va entrar a governar es va trobar amb un consultori mèdic que presentava informes arquitectònics que indicaven errors estructurals i que recomanaven un trasllat provisional immediat.

El principal inconvenient era que l’espai habilitat per l’anterior equip de govern era insuficient. Per aquest motiu, vam haver de fer una modificació del Pla General per augmentar la superfície fins als 264 m². A partir d’ací es van succeint els treballs per fer arribar a la Conselleria de Sanitat tots els documents necessaris, i les reunions amb alts càrrecs de la Generalitat per agilitzar el projecte. Fins que finalment, el 21 de juliol, es publica la licitació per a la redacció del projecte i direcció d’obra de la construcció del nou consultori auxiliar.

És molt l’esforç que s’ha fet des de l’equip de govern socialista, reunions, telefonades, intercanvi de correus, visites, un treball sense descans per tirar endavant aquest projecte, i mentre, que han fet els partits de l’oposició? Molt de soroll i de treball poc, molta nota de premsa i molta crítica al nostre treball però a l’hora de recolzar, res. Diguen el que diguen, al final, sempre som els mateixos qui tirem les coses endavant, amb treball, esforç i perseverança.

Alcalde de Vilafamés i secretari de Política Municipal del PSPV-PSOE de la província de Castelló