De ni tan sols aparéixer a les notícies, fa pocs dies Cuba va passar a ocupar portades. Ara bé, hi ha tota una realitat més enllà dels titulars simplistes. I amb aquest article no vull minimitzar les mobilitzacions a Cuba ni fer costat a la Revolució cubana.

En el ple del mes de juliol de l’Ajuntament de Vila-real, Vox i PSOE van aprovar juntets una moció per «condemnar la dictadura cubana». Curiós acord, especialment venint d’un «socialisme» que no ha dubtat en fer costat a Vox també en molts altres assumptes, però s’ha negat a donar a Compromís el mateix suport per condemnar el genocidi històric dels borbons contra la nostra socarrada Vila-real, o la «Gran Redada» (un altre genocidi dels borbons contra la població gitana pel qual la Casa Reial mai ha demanat perdó). PSOE i Vox també van votar plegats en contra de donar cap ajuda humanitària a l’Open Arms amb un discurs vomitiu.

Els mitjans oficialistes han insistit que les manifestacions a Cuba eren un moviment antidictatorial, però més enllà de manifestacions reduccionistes o interessades és bo reflexionar. A factors com el repunt de casos de covid a Cuba els dies previs a les protestes, hospitals col·lapsats i l’alta mortaldat, cal afegir la situació devastadora del turisme o la caiguda del PIB: un 9%. Al més, al mercat global el preu dels aliments ha pujat un 40% i la producció agrícola estava ja molt afectada per llargues sequeres. Tot ve multiplicat per un embargament per part dels Estats Units que dura 63 anys i condemnat ja 30 vegades per l’ONU. I què hi inclou? Justament l’embargament de les medicines que necessiten per lluitar contra el covid!

Compromís per Vila-real va oferir la possibilitat de condemnar tot un seguit de règims reconeguts per organismes oficials com a dictadures al món, però PSOE i Vox van preferir condemnar únicament Cuba, en les seues paraules, «perquè no podem condemnar règims amb quals tenim interessos econòmics». Nosaltres dormim tranquil·les totes les nits, altres si ho fan, no deuen tindre consciència.

Regidor de Compromís per Vila-real