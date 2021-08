Fa molts anys, en aquest país, les dones i els homes, a més de pagar impostos, contribuíem al benestar de la societat amb el nostre treball al servei de l’Estat, a canvi de res. I per això vam perdre ingressos econòmics, treballs i drets. Ara sembla que el Govern vol parar un poc la injustícia. En un dels últims Consells de Ministres es va aprovar un projecte de llei que pretén reconèixer a les dones el temps durant el qual prestaren el servei social obligatori com a cotitzat. Bé està la cosa, ja era hora, però veurem.

En la Disposició addicional 28, de la Llei 27/2011 d’1 de agost, es concedia un any al Govern per a la realització d’un projecte de llei que compensara la manca de cotitzacions per la realització del servei militar o prestació social substitutòria. Fins avui, els diversos governs han optat per abstenir-se de reconèixer els drets fonamentals dels xicots que feren la mili.

Si qualsevol ciutadà baró va al Ministeri de Defensa i demana una certificació del temps durant el qual va prestar el Servei Militar Obligatori, li certificaran que el va prestar durant 9 mesos, i la resta de temps, fins a 18 mesos, es considera temps de prestació de serveis a l’estat. Però aquest reconeixement, el d’haver treballat per a l’Estat, sols suma com a període cotitzat quan es calcula el temps efectiu de cotització a la Seguretat Social per a una jubilació anticipada. Aleshores, què passa amb el servei militar si les persones sols poden accedir a una prestació de jubilació del Servei Obligatori de Vellesa i Invalidesa (SOVI)? No tenen drets?

Voldria doncs, amb aquest article, retre un homenatge a tots aquells que feren de manera obligatòria el servei militar i no els reconeixen cap dret per això. Fixant eixe homenatge en reivindicar que aquest servei a la societat els va costar, i segueix costant, la pèrdua de drets de jubilació, i constitueix una discriminació.

La gent que abans de 1967, és a dir, durant el període SOVI, va prestar serveis a l’Estat no va rebre cap tipus de remuneració, ni se’ls reconeix cap tipus de cotització. I si la nova llei que algun dia sortirà no li posa remei, es mantindrà aquesta injustícia i discriminació. Entenc que el trencament del dret a la no discriminació per raó de sexe es produeix quan una persona en igual o similar situació que una altra es troba exclosa d’un dret sols per raó de ser home o dona. Les dones es trobaven perjudicades en els seus drets de jubilació en raó de la circumstància biològica de la femineïtat, pel fet de ser l’única capacitada per a parir. Per això l’Estat els va reconèixer una cotització addicional de 112 dies per cada fill que hagueren parit. Al respecte, diu el Tribunal Suprem: «el que la llei pretén és incrementar la vida cotitzada quan no ha hagut protecció. Precisament per ser el part una eventualitat exclusivament femenina(…), per quan la manca de cotització en eixe període obeeix exclusivament a aquella circumstància(…), perquè abandonaren el mercat laboral a conseqüència de la seva maternitat» (TS Español, sentencia de 23/1/2012 dixit). Per la circumstància biològica de la masculinitat, i parafrasejant la sentència anterior del TS, podríem dir, doncs: «allò que la llei pretén es incrementar la vida cotitzada quan no ha hagut protecció. Precisament per ser el Servei Militar Obligatori una eventualitat exclusivament masculina(...). Així que la manca de cotització en eixe període obeeix exclusivament a aquella circumstància(...). Perquè abandonaren el mercat laboral a conseqüència de la prestació del Servei Militar obligatori». Per tant, estan discriminats.

En les dones es considera com a temps cotitzat el temps dedicat a la prestació del servei social obligatori; la qual cosa és semblant encara que l’activitat es desenvolupava en accions socials i es realitzava en la seua població, sense haver d’abandonar el treball. Als homes que feien el Servei Militar Obligatori en qualsevol lloc d’Espanya, abandonant família, treball i cotitzacions a la Seguretat Social, no se’ls considera eixe temps cotitzat i, per tant, estan discriminats. Emperò, a aquells homes que durant el Servei Militar Obligatori tingueren la condició de funcionaris o l’adquiriren després de llicenciats del Servei Militar, sí que se’ls considera el temps de servei militar i de serveis a l’estat com a temps cotitzat. Per tant, si no son funcionaris, estan discriminats. Aquesta última discriminació, a més de ser palesa, també va en contra de la jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Europea que diu «... La jurisprudència, i la legislació europea sobre no discriminació prohibeixen un tracte discriminatori, que tinga per fonament, o com a motiu, una exclusió de determinades professions, mitjançant la qual les persones es distingeixen unes de les altres en la consecució de drets.....». La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 24 març 1994 [ TJCE 1994\44], resa estableix que «el mateix pot dir-se de les persones que presten un servei militar(..)., tenint en compte la relació de subordinació que caracteritza el compliment de les seves prestacions al servei de l’exèrcit (.…), indueix a considerar-lo almenys com un període assimilat a un període de treball per compte d’un altre».

La qüestió és que l’Estat va traure una normativa en la qual establia que ell no estava obligat a cotitzar els soldats, així traslladava el problema als propis afectats perquè, com diu el poeta Josep Mª de Segarra, «en cas de greu compromís, el Govern té atribucions per passar-se pels collons totes les lleis del país». I aquest paràgraf, val per a moltes disputes, i si no penseu-ho bé. Vaja doncs la meva solidaritat amb els que varen fer la mili o la prestació substitutòria, per l’oblit i la discriminació al que els sotmeten els governs i la justícia.

Llicenciat en Dret